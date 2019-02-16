Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 87 - A Koleji: 60 Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 22. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Ordu A Koleji’ni 17 sayı farkla 87-60 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maçta baştan sona üstün bir performans sergileyen Elazığ ekibi ilk periyodu 23-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte pota altını etkili kullanan Elazığ İl Özel İdare, devreye 49-33 önde girdi.Mücadelenin üçüncü periyodunda farkı arttıran Bordo-Beyazlılar bu periyodu da 68-46 üstünlükle tamamladı. Mücadelenin son periyodunda farkı korumayı başaran Elazığ İl Özel İdare salondan 87-60 galip ayrıldı.

Elazığ ekibinde Aslı Sevinç 24 sayıyla maçın en skoreri olurken, A Koleji’nde Merve Uygul’un 19 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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