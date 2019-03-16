Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 70 - Bursa BŞB: 53 Türkiye Kadınlar Basketbol 1.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 26. haftasında Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 17 sayı farkla 70-53 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 17-16 üstün tamamladı. İkinci periyotta da üstünlüğü elinden bırakmayan Elazığ ekibi devreye 35-27 önde girmeyi başardı.

Üçüncü periyotta oyun disiplininden kopmayan Elazığ İl Özel İdare, bu çeyreği de 52-43 önde kapattı. Son periyotta da hata yapmayan bordo-beyazlı kulüp salondan 70-53 galip ayrılmasını bildi.

Elazığ İl Özel İdare’de Nihan Demirkol 18 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Bursa BŞB.’de Harika Gözde Eldaş’ın 19 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

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