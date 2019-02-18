0553 313 94 23

Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3 Futbol Ligi 9.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:36
Türkiye Kadınlar 3. Futbol Ligi 9. Grup

Türkiye Kadınlar 3 Futbol Ligi 9. Grup’ta yer alan iki Kayseri ekibinin 8. hafta maçında Anadolu Yıldızları rakibi Kılıçaslan Yıldızspor’u6-3 mağlup etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Şeyda Kayabalı xx, İzzet Samur xx, Bekir Kahraman xx


Saha Komiseri: Ceyhun Denli


Anadolu Yıldızları: Deniz Temel xx (Dk.50 Nazire Özel xx), Beyza Atalay xx, Büşra Tekik xx, Duygu Daldaban xx, Demet Akman xxx, İlayda Mimci xx, Yasemin Coşkun xxx (Dk.72 Rabia Kulaksız xx), Gizem Çetinkaya xxxx, Gizem Bozdemir xxxx, İkbal Bozdoğan xxx, Esma Atmaca xx


Kılıçaslan Yıldız: Ebru Nayman x, Fatma Şenses xx, İrem Eralp xx, Emine Topçu xx, Nur Birol xx, Dilan Özbey x, Şeyma Kılıç x, Rümeysa Yiter x, Yasemin Karakaya x, Ceyda Demir x, Nadiye Özdemir x (Dk.12 Melike Tokgöz x)


Goller: Dk.10 Demet Akman, Dk.28,55 Büşra Bozdemir, Dk.50,65 Gizem Çetinkaya, Dk.72 İkbal Bozdoğan (A.Yıldızları) Dk.13 Fatma Şenses, Dk.33 Emine Topçu, Dk.58 Nur Birol (K.A Yıldız)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:36
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altın fiyatları
    1. Altın fiyatları
    2. Bahçelievler'de hareketli anlar!..
    3. Bu etkenler migreni tetikliyor
    4. Sporcuların gösterisine ilgi
    5. ANDA Kardeşe Vefa Derneği sahaya indi
    6. Çiftçisini destekleyen belediye
    7. Referans Proje ve Yatırımlara Kaynak..
    8. Canbaz: “Çok önemli bir galibiyet..
    9. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    10. Beştepe'den e-Devlet açıklaması!
    11. Cumhur İttifakı 14 il için kararını..
    12. Osmaniye’de masa tenisi heyecanı sona..
    13. "Ekonomik dalgalanmaya rağmen..
    14. Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı'na..
    15. TİKA Ortadoğu’daki ecdat yadigarına..
    16. GRAFİKLİ - Süper Lig'e tutunma..
    17. Serdar Ali Çelikler: Beşiktaş,..
    18. Darbeci FETÖ'cü fena kıvırdı! 15..
    19. Hindistan'dan Pakistanlı oyunculara..
    20. Çiftçilere sebze fidesi dağıtılacak
    21. Turgutlu Şehir Tiyatrosu dokuz canlı..
    22. Bu yanlışlar cildi bozuyor
    23. SÖGİAD genel kurulu yapıldı
    24. Aboubakar Kamara’dan iyi haber
    25. Göçük altında kalan işçilerin isimleri..
    26. İran'dan Pakistan, Suudi Arabistan ve..
    27. Vali Toraman, Hattat Mahmut Şahin’in..
    28. Mersin, turunçgilde ürün kayıplarını..
    29. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    30. Akçakoca’ya yeni Aile Sağlığı Merkezi..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"
    Görenler inanamadı! "Abdullah Gül sahaya indi"