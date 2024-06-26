Türkiye kader maçında! CANLI ANLATIM
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Çekya ile karşı karşıya geliyor. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşma, Milli Takım'ın turnuvadaki kaderini belirliyor.
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ÇEKYA 0-0 TÜRKİYE
Maçta ilk yarı golsüz sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 3 dakikalık ilave süre eklendi.
44' KAÇTI! Kalemizde büyük tehlike! Arda'nın orta alanda kaptırdığı topla hızlı hücuma çıkan Çekya'da ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jurasek, karşı karşıya pozisyonda kaleci Mert'i geçemedi.
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42' Rakip yarı alanda topu alan Hakan, ceza sahası dışında sağ çaprazdan şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti.
40' Maçta tempo biraz düştü.
36' Sarı Kart - Kenan Yıldız
33' Milli Takımımız bu bölümde rakibe baskı kurdu.
31' Sarı Kart - Salih Özcan
28' Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Samet Akaydin'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
27' Ferdi'nin sol kanattan ortasında Arda Güler vole denemesinde bulundu. Kaleye giden top Ladislav Krejci'den kornere gitti.
25' Samet Akaydin'ın savunma arkasına pasında hakem, Mert Müldür'ün topa elle oynadığını işaret etti.
23' Lukas Provod'un ceza sahamız içine ortasında yaşanan karambolde Soucek'in içeriye çevirmek istediği top auta gitti.
22' İsmail Yüksek'in sağ kanattan bindiren Mert Müldür'e uzun pası doğrudan oyun alanı dışına gitti.
20' Çekya'da Antonin Barak yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.
17' Çekya'nın uzun taç atışında kafalardan seken topta savunmadan gelen Robin Hranac kafayı vurdu. Top kalenin üstünden dışarıya gitti.
15' Çekya'da David Jurasek'in yaklaşık 30 metreden sert şutu kalecimizde kaldı.
13' İsmail'in harika pasında topu alan Arda Güler uzak mesafeden kaleyi denedi. Top kaleyi bulmadı.
12' Çekya'da Antonin Barak, Ferdi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
9' İsmail Yüksek'in savunma arkasına pasında. Barış Alper Yılmaz karşısına çıkan rakibi Ladislav Krejci'yi geçemedi.
8' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma topu karşıladı.
7' Ferdi'nin pasında sol kanattan topu alıp içeriye sarkan Kenan Yıldız'ın şutu savunmadan kornere gitti.
6' Arda Güler'in kale önüne pasında topu alan Hakan Çalhanoğlu dengesini kaybedince topu kaybetti. Aut Çekya'nın.
4' Kullanılan köşe vuruşunda seken topu alan David Jurasek'in ceza sahası içine ortası kalecimizde kaldı.
3' Lukas Provod'un ceza sahası dışından şutu Mert Günok'tan kornere gitti.
2' Mert Günok'un en ileri uçtaki Barış Alper Yılmaz'a pasında Barış Alper Yılmaz topu kontrol edemedi.
1' Maç başladı.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki son maçında A Milli Futbol Takımımız, Çekya ile karşı karşıya geliyor.
Türkiye'nin son sınavı Çekya karşısında
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, üçüncü ve son sınavını Çekya karşısında Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda veriyor.
Maç, TSİ 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 yenildi. Çekya, turnuvaya 2-1'lik Portekiz mağlubiyetiyle başladı ve ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.
Portekiz, 6 puanla grupta liderliği garantiledi. Türkiye 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Çekya ve Gürcistan 1'er puana sahip.
F Grubu'nun diğer maçında Gürcistan ile Portekiz, Gelsenkirchen'de karşı karşıya geliyor. Bu mücadele de TSİ 22.00'de başladı.