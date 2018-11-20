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Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı:- "Terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz"

20 Kasım 2018 Salı 22:05
Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir mevlit töreninde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kabil'de bugün Mevlit Kandili'nin idrak edildiği bir toplantıda meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralanan olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Kabil Havalimanı yolundaki Oranus düğün salonunda düzenlenen mevlit töreninde düzenlenen intihar saldırısında 40 kişinin öldüğü, 60 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 22:05
  1. Afganistan
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. terör saldırısı

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