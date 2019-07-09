0553 313 94 23

Türkiye Jokey Kulübünün safkan İngiliz atları basına tanıtıldı

09 Temmuz 2019 Salı 18:56
Türkiye Jokey Kulübünün safkan İngiliz atları basına tanıtıldı

BURSA (AA) - Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Karacabey Pansiyon Harası, kapılarını basın mensuplarına açtı.

TJK'nin basın mensupları için düzenlediği geziye katılan çok sayıda gazeteciye, yetkililer at yetiştiriciliğiyle ilgili bilgi verdi.

Haranın en popüler İngiliz safkan aygırlarının tanıtıldığı gezide yeni doğan taylar ilgi gördü.

Karacabey Pansiyon Harası Müdürü Uğur Özaydın, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük at yetiştirme harasının Karacabey'de olduğunu söyledi.

Geleceğin şampiyon atlarını yetiştirdiklerini dile getiren Özaydın, "Burada görülen taylar, 3-4 ay sonra hipodromlara gidecekler. Orada 5-6 aylık hazırlığın ardından 2020 Nisan ayından itibaren koşulara başlayacaklar. Haramızda yıllık 300 civarında tay yetişmekte. Sahaya çok sayıda at yolladık, bunların içinde çok sayıda başarılı at oldu." dedi.

Özaydın, harada yetiştirilen bazı atların yarışlardaki başarısının yanı sıra aygır ve kısrak olarak da hizmet verdiğini ifade etti.

Gezi kapsamında safkan İngiliz atlarının yetiştirildiği ortamlar ve yetiştirilme yöntemleri konusunda bilgi verildi.

Safkan İngiliz taylarının bakım süreçleri görüntülendi, anneleriyle kaldıkları ahırlar gazetecilere gezdirildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:56
  1. Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Karacabey Pansiyon Harası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mecidiyeköy'de korkutan yangın! Dumanlar yükseliyor
    1. Mecidiyeköy'de korkutan yangın!..
    2. Gölete sazan yavrusu bırakıldı
    3. Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    4. Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi..
    5. Trump, Twitter kullanıcılarını..
    6. Jandarma darbe davasında istenen..
    7. Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu..
    8. Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor
    9. Yunanistan Dışişleri Bakanından "milli..
    10. Konyaspor'un Bolu kampı başladı
    11. Kamyonet ile hafif ticari araç..
    12. AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
    13. Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye..
    14. Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü..
    15. Konyaspor, Bolu kampında ilk..
    16. Suudi Arabistan, Kabe'de slogan atmayı..
    17. Çad'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    18. Halk oyunları ekibine coşkulu karşılama
    19. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    20. Kırıkkale’de trafik kazası: 2’si çocuk..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler