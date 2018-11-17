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Türkiye-İsveç maçı şifresiz mi? Türkiye İsveç kaçta, maçın 11'leri

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Türkiye-İsveç maçı oynanacak. Peki Türkiye - İsveç Uluslar Ligi maçı hangi saat kaçta, kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye-İsveç maçında 11'leri kimler? Türkiye İsveç maçı şifresiz mi yayınlanacak?

17 Kasım 2018 Cumartesi 19:01
Türkiye-İsveç maçı şifresiz mi? Türkiye İsveç kaçta, maçın 11'leri

UEFA Uluslar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Türkiye-İsveç maçı oynanacak. Peki Türkiye - İsveç Uluslar Ligi maçı hangi saat kaçta, kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye-İsveç maçında 11'leri kimler? Türkiye İsveç maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında ise İsveç ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Türkiye İsveç maçı, TRT'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Grupta oynanan ilk karşılaşmada Türkiye, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmıştı.

A Milli Takım kadrosu: Sinan Bolat, Zeki Çelik, Çağlar, Serdar Aziz, Hasan Ali, Cengiz, Okay, Mahmut, Hakan, Yunus, Cenk

İsveç milli takım kadrosu : Olsen - Lustig, Lindelöf, Grangvist, Olsson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Berg, Johansson, Claesson

UEFA uluslar lig puan durumu

 

 

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 19:01
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  8. Çağlar
  9. Serdar Aziz
  10. Hasan Ali
  11. Cengiz
  12. Okay
  13. Mahmut
  14. Hakan
  15. Yunus
  16. Cenk

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