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Türkiye isteyince vermemişlerdi... Amerika'dan itiraf

Türkiye'nin kararlılığı karşısında geri adım atmak zorunda kalan ABD'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:36
Türkiye isteyince vermemişlerdi... Amerika'dan itiraf

ABD'de yayın yapan Defence News haber sitesinin aktardığına göre, Patriot hava savunma sistemlerinin üreticisi Raytheon şirketinin Savunma Sistemleri Başkanı Wes Kremer, ABD'nin ilk etapta Türkiye'ye satmayı kabul etmediği, Türkiye'nin S-400 kararının ardından yoğun ikna çalışmalarının başladığını söyledi.

ABD FİKİR DEĞİŞTİRDİ

Patriot hava savunma sistemlerinin üreticisi Raytheon savunma şirketinin Savunma Sistemleri Başkanı Wes Kremer, Türkiye'nin kararlılığı karşısında adeta zor durumda kaldıklarını itiraf etti. Kremer, ABD'nin Türkiye'ye ilk etapta patriotları satmadığı daha sonra fikrini değiştirdiklerini söyledi.

Kremer, şirketin Türkiye'yi ikna etme çalışmalarına katılmadığını, bu çalışmaların ABD Savunma Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:36
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