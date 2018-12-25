0553 313 94 23

Türkiye İstatistik Kurumuna 57 işçi alınacak

Kurumun merkez teşkilatı birimlerine İŞKUR üzerinden soğuk mutfak aşçısı, aşçı, tatlı ustası, aşçı yardımcısı, servis elemanı, bulaşıkçı ve temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek

25 Aralık 2018 Salı 05:27
Türkiye İstatistik Kurumuna 57 işçi alınacak

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) merkez teşkilatı birimlerinde sürekli işçi statüsünde çalıştırılmak üzere çeşitli unvanlarda 57 işçi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜİK'in merkez teşkilatı birimlerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden soğuk mutfak aşçısı (1), aşçı (5), tatlı ustası (1), aşçı yardımcısı (3), servis elemanı (7), bulaşıkçı (7) ve temizlik görevlisi (33) olarak çalıştırılmak üzere toplam 57 personel alımı gerçekleştirilecek.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanacak.

Belirtilen şartları taşıyan adayların "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden veya İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekecek.

Adayların 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmaları, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları gerekiyor.

Ayrıca başvuruda bulunacakların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmaları şartı aranıyor.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 05:27
  1. işçi
  2. İŞKUR
  3. Personel
  4. personel alımı
  5. Resmi Gazete
  6. TÜİK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜBİTAK'a bağlı birimlere 105 personel alınacak
    1. TÜBİTAK'a bağlı birimlere 105 personel..
    2. Beyaz Saray'dan Trump-Erdoğan..
    3. Türkiye İstatistik Kurumuna 57 işçi..
    4. Seçim dönemine ilişkin yayın ilkeleri..
    5. Serdar Ali Çelikler: Fenerbahçe..
    6. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    7. Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe İlk yarıyı..
    8. Erman Toroğlu: Ersun Yanal gelecek..
    9. Ahmet Çakar Ali Koç'a seslendi: Volkan..
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. Merhum Esad Coşan Hocaefendi'den..
    12. ABD mahkemesinden Kuzey Kore'ye 501..
    13. “Türkiye, ABD'nin Suriye’den çekilme..
    14. Şile'de büyükbaş hayvan hırsızlığı..
    15. "Sudan'daki olaylar iç mesele"
    16. Tendürek Geçidi'nde kar yağışı ve..
    17. Yahudi yerleşimciler 4 Filistinliyi..
    18. Şehit polisin cenazesi memleketi..
    19. Karayolları Trafik Kanunu ile bazı..
    20. Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi'den, ABD..
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!
    Metin Akpınar polis eşliğinde adliyeye götürüldü!

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!