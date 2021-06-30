Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden 00:00 itibari ile resmen çekildi! Sözde kadın savunucuları ise büyük provokasyona hazırlanıyor

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Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnamesi ile 19 Mart tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 00:00 itibari ile resmen çekildi.

Büyük provokasyona hazırlanıyorlar!

Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştıran, toplum ahlak yapımıza adeta dinamit döşeyen sözleşmenin sözde kadın savunucusu dernekleri ise 1 Temmuz'da büyük provokasyona hazırlanıyor. Mor Çete ve ekibi sosyal medyadan yaptıkları duyurularla, 1 Temmuz Perşembe günü saat 19:00'da İstanbul Taksim'de, saat 18:30'da Ankara Sakarya Caddesi'nde eylem yapacaklarını ifade etti.

Şimdi de 6284'e sarıldılar!

İstanbul Sözleşmesi'nin feshini provoke eden sözde kadın savunucularından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, yuva yıkan 6284'ü savunarak, "İstanbul Sözleşmesi, dünyada şiddetle mücadele anlamında en ileri sözleşme olarak hayatına devam ederken Türkiye’deki kadınları bundan mahrum bırakan olumsuz bir adım atmış olacaklar. Bu olumsuz adımın da sadece kadınları değil, başka hak ihlallerini tetikleyeceğini düşünüyoruz. Mağdurların daha fazla suçlanacağı, faillerin cesaretlendirileceği bir döneme girileceğini düşünüyoruz. Durum olumsuz ama iç hukumuzda olan 6284 var. Kadınlar haklarının devam ettiğini bilmeliler. Bir nefes gibi soluduğumuz İstanbul Söleşmesi’ni asla unutmayacağız. Varmış gibi mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Sapkınlığın önünü kesmek insan hakkı ihlali mi?

İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Koordinatörü Nazan Moroğlu ise "İstanbul Sözleşmesi’ni feshetmek demek, kadın erkek eşitliğini, demokrasiyi yok saymak, kadınlara karşı şiddete, bu insan hakları ihlaline göz yummak demektir. Kaygılıyız, ancak vazgeçmiyoruz, demokrasiye ve kazanılmış haklarımıza sahip çıkmak için eşit hakların yaşama geçmesini sağlamak için mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.