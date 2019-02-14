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Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan'a fark attı

15-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek Münih Güvenlik Konferansı öncesinde yayımlanan Münih Güvenlik Raporu, Türkiye'nin askeri gücünü gözler önüne serdi. Raporda Türkiye’nin İsrail ve Suudi Arabistan ile arasındaki uçurum dikkat çekti.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:49
Türkiye, İsrail ve Suudi Arabistan'a fark attı

Avrupa Birliği’nin benlik davası, transatlantik iş birliği ve içinde bulunulan güç çatışmalarının olası sonuçlarının masaya yatırılacağı Münih Güvenlik Konferansı’nda silah kontrolünün geleceği, savunma politikalarında iş birliği, uluslararası ticaret ve güvenlik, teknolojik yenilikler ve iklim değişikliğinin etkileri gibi konular da tartışılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılım göstereceği ve 15-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konferansa Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD’nin Vekil Savunma Bakanı Patrick Shanahan gibi üst düzey isimler katılacak.

 

Söz konusu konferans öncesinde 2019 yılına ilişkin yayımlanan Münih Güvenlik Raporu, çeşitli alanlarda içerdiği birçok istatistiğin yanı sıra, bölgesel ordu güçlerine de yer verdi.

Türkiye, İran, İsrail ve Suudi Arabistan’ın ordu güçlerinin karşılaştırıldığı bir tablo dikkatlerden kaçmazken, Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü’nden 2018 yılına ilişkin olarak derlenen veriler, söz konusu dört ülkenin askerî gücü hakkında genel bir bilgi verdi.

Ülkelerin tank sayıları, denizaltıları, taktiksel saldırı uçakları, saldırı helikopterleri ve aktif askeri personellerinin grafiklendirildiği tabloda, Türkiye’nin özellikle İsrail ve Suudi Arabistan ile arasındaki uçurum gözler önüne serilmiş oldu.

Raporda yer verilen tablo

Türkiye’nin 2 bin 379 adet tankı olduğu belirtilen grafikte İran’ın bin 531, Suudi Arabistan’ın 900, İsrail’in ise 490 tanka sahip olduğu belirtildi.

Denizaltı kısmında 21 adetle İran ilk sırada yer alırken Türkiye 12 adetle ikinci, İsrail 5 adetle üçüncü, Suudi Arabistan ise sıfır adetle son sırada bulundu.

Taktiksel savaş uçakları arasında pek bir fark gözlenmeyen dört ülkeden Türkiye’nin 308, İran’ın 312, İsrail’in 322, Suudi Arabistan’ın ise 333 adet uçağa sahip olduğu görüldü.

Saldırı helikopterlerinde Türkiye’nin 81 adetle açık ara birinci olduğu gözlenen tabloda İran’ın 50, Suudi Arabistan’ın 47, İsrail’in ise 43 helikopteri olduğu bilgisi paylaşıldı.

Aktif askerî personel sıralamasında İran’ın 523 bin askerle birinci sırada yer aldığı listede, 355 bin aktif askerî personeli bulunan Türkiye ikinci sırada, 227 bin askeri olan Suudi Arabistan üçüncü sırada, 170 bin aktif askerî personeli olan İsrail ise son sırada yer aldı.

TM Dijital Haber Merkezi

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:49
  1. Münih Güvenlik Raporu
  2. Şeyh Temim bin Hamed es-Sani
  3. Temim bin es-Sani
  4. Mike Pence
  5. NATO
  6. Hulusi Akar

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