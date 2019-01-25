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Türkiye "isim anlaşması"nı memnuniyetle karşıladı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:- "Prespa Anlaşması'nın, Makedonya Parlamentosunun ardından Yunanistan Parlamentosunda da onaylanmış olmasından memnuniyet duymaktayız"

25 Ocak 2019 Cuma 23:54
Türkiye "isim anlaşması"nı memnuniyetle karşıladı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Makedonya ile Yunanistan arasındaki isim sorununa ilişkin Prespa Anlaşması'nın, Yunanistan Parlamentosunda onaylanmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Aksoy, konuya ilişkin bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

Türkiye'nin, Makedonya Cumhuriyeti'ni bağımsızlığından bu yana, bu anayasal ismiyle tanıdığının altını çizen Aksoy, "isim sorunu" olarak adlandırılan bu meselenin, 27 yıldır Makedonya'nın özellikle NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil ettiğini belirtti.

Aksoy, "Bu konuya çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın, Makedonya Parlamentosunun ardından Yunanistan Parlamentosunda da onaylanmış olmasından, Makedonya'nın NATO ve AB üyelikleri önündeki bu engelin ortadan kalktığı anlayışıyla memnuniyet duymaktayız." ifadesini kullandı.

Yunanistan Parlamentosu, Makedonya ile 27 yıldır devam eden "isim sorunu"nun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onaylamıştı.

Komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören Prespa Anlaşması, 300 sandalyeli Yunan Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüş, 153 milletvekilinin "evet", 146 milletvekilinin "hayır" ve bir milletvekilinin çekimser oyu sonucu kabul edilmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:54
  1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
  2. memnuniyet
  3. Prespa Anlaşması

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