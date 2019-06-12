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Türkiye İSG alanında Fas'a örnek olacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ILO'nun 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Fas ve Maltalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü- Fas Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı Mohamed Yatım, Türkiye'nin İSG alanındaki tecrübesinden yararlanma talebinde bulundu

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:48
Türkiye İSG alanında Fas'a örnek olacak

CENEVRE (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Fas ve Maltalı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü.

Bakan Selçuk, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden ILO 108. Uluslararası Çalışma Konferansı kapsamında Fas Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı Mohamed Yatım ile bir araya geldi.

ILO'nun merkezindeki görüşmede, Fas'ın Türkiye'nin Kuzey Afrika'da Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ilk ülkelerden biri olduğunu anımsatan Selçuk, bu anlaşmanın ekonomik ve ticari ilişkilere büyük ivme kazandırdığını söyledi.

İki ülke arasında görüşmeleri devam sosyal güvenlik anlaşmasının tamamlanması için sürecin hızlanması gerektiğini ifade eden Selçuk, imzasında sona yaklaşılan bu anlaşmanın taraflar arasındaki yatırım ve ticareti birkaç basamak yukarı çıkartacağına inandığını vurguladı.

Sosyal politikalar alanında ikili mutabakat zaptı imzalanması için süreci başlattıklarını belirten Selçuk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da Cenevre'deki temaslarında bu konuyu gündeme getirdiğini ve sonucu hızlandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Faslı Bakan Yatım ise ülkesindeki Türk firmaların performansından son derece memnun olduğunu ve bu sayede ekonomik ilişkilerin güçlendiğini vurguladı.

İş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında Türkiye'nin önemli bir birikime sahip olduğunu dile getiren Yatım, tecrübe paylaşımı konusunda gerekli adımların atılması talebinde bulundu.

Bakan Selçuk, bu talebi memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, İSG konusunda tecrübe paylaşımına hazır olduklarını söyledi.

- Malta'ya "fırsat eşitliği" konusunda iş birliğini geliştirme önerisi

Bakan Selçuk'un Malta'nın Avrupa İlişkileri ve Eşitlikten Sorumlu Bakanı Helena Dalli ile görüşmesinde ise iki ülke arasında son yıllarda ticarette yaşanan canlanma ele alındı, ekonomik potansiyelden daha etkin bir şekilde faydalanmanın önemi konuşuldu.

Her iki bakanlığın ortak yanının "fırsat eşitliği" olduğundan hareketle bu alanda iş birliği geliştirilmesi önerisinde bulunan Selçuk, bu kapsamda iş gücü piyasalarında eşit fırsatların sunulmasının Türkiye'nin en temel önceliklerinden olduğunu ifade etti.

Selçuk, kadınların iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi çok önemsediklerini belirterek, bu doğrultuda attıkları adımlardan bahsetti.

Maltalı Bakan Dalli ise Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesinden övgüyle bahsederek, ailesinden birinin de Türkiye'de özel bir üniversitede eğitimine devam ettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:48
  1. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Fas Çalışma ve Mesleki Entegrasyon Bakanı Mohamed Yatım
  3. ILO
  4. Malta Avrupa İlişkileri ve Eşitlikten Sorumlu Bakanı Helena Dalli

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