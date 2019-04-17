Kırşehir’de İl İstihdam Kurulu Toplantısında konuşan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Devletimiz işsizlik konusunda önemli ölçüde mesafe kat etmiştir."dedi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 Yılı 2. Olağan Toplantısı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın katılımıyla yapıldı. Toplantıya; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ile ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Uzunkaya, "İş gücü piyasasıyla ilgili istihdama dair gerçek anlamda tahlillerin, yorumlamaların, alınacak kararların ve uygulanacak politikaların ana noktası, merkezi illerdeki İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarıdır. Validen esnafına, üniversiteden ticaret ve sanayi odasına kadar kamu ve özel sektör olmak üzere bütün paydaşların bir arada bulunduğu bu toplantılarda işsizlik ve istihdam konularında çözüme hep birlikte alınan kararlarla varılmaktadır. Valimizin de dediği gibi işsizlik en önemli meselelerimizden biri. Bütün olumsuzlukların yaşandığı bu dönemde devletimiz işsizlik konusunda önemli ölçüde mesafe kat etmiş durumdadır. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 2017’de 1 milyon 57 bin 249 kişinin, 2018’de 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık yapıldı. Tüm bunları yapmaktaki amacımız işsizliği azaltmak, istihdamı artırmaktır” dedi.

Vali İbrahim Akın, ise Kırşehir’de işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların ve toplantıda alınan kararların faydalı olacağına inandığını söyledi. Vali Akın; "Bilindiği gibi dünyada olduğu gibi ülkemizde de işsizlik en önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Ülkemizde işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılmasına yönelik olarak, illerde de yerel istihdam politikasının belirlenmesine yönelik olarak oluşturulan kurullar çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan İstihdam Seferberliği ve ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilimiz iş adamlarıyla, STK ve odaların temsilcileriyle ve muhasebecilerle düzenlenen etkinliklerde bir araya gelerek ilimizin istihdamının artırılmasına yönelik ne tür teşvikler var, bu teşviklerden hangi koşullarda yararlanılacağı konusunda İş-Kur İl Müdürlüğümüzce gerekli bilgilendirme çalışmaları yapıldı" diye konuştu.

Toplantı Kırşehir İŞ-Kur Müdürü Metin Ülgen Kaya’nın yaptığı faaliyet sunumu sonrası sona erdi.