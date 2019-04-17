0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya :

Kırşehir’de İl İstihdam Kurulu Toplantısında konuşan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Devletimiz işsizlik konusunda önemli ölçüde mesafe kat etmiştir.

17 Nisan 2019 Çarşamba 13:30
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya :

Kırşehir’de İl İstihdam Kurulu Toplantısında konuşan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "Devletimiz işsizlik konusunda önemli ölçüde mesafe kat etmiştir."dedi.


İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2019 Yılı 2. Olağan Toplantısı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın katılımıyla yapıldı. Toplantıya; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ile ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri katıldı. Toplantıda konuşan Uzunkaya, "İş gücü piyasasıyla ilgili istihdama dair gerçek anlamda tahlillerin, yorumlamaların, alınacak kararların ve uygulanacak politikaların ana noktası, merkezi illerdeki İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarıdır. Validen esnafına, üniversiteden ticaret ve sanayi odasına kadar kamu ve özel sektör olmak üzere bütün paydaşların bir arada bulunduğu bu toplantılarda işsizlik ve istihdam konularında çözüme hep birlikte alınan kararlarla varılmaktadır. Valimizin de dediği gibi işsizlik en önemli meselelerimizden biri. Bütün olumsuzlukların yaşandığı bu dönemde devletimiz işsizlik konusunda önemli ölçüde mesafe kat etmiş durumdadır. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Milli İstihdam Seferberliği kapsamında 2017’de 1 milyon 57 bin 249 kişinin, 2018’de 1 milyon 247 bin 188 kişinin istihdamına aracılık yapıldı. Tüm bunları yapmaktaki amacımız işsizliği azaltmak, istihdamı artırmaktır” dedi.


Vali İbrahim Akın, ise Kırşehir’de işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaların ve toplantıda alınan kararların faydalı olacağına inandığını söyledi. Vali Akın; "Bilindiği gibi dünyada olduğu gibi ülkemizde de işsizlik en önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Ülkemizde işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılmasına yönelik olarak, illerde de yerel istihdam politikasının belirlenmesine yönelik olarak oluşturulan kurullar çalışmalarını tüm hızıyla yürütüyor. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan İstihdam Seferberliği ve ikinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında düzenlenen etkinliklerde ilimiz iş adamlarıyla, STK ve odaların temsilcileriyle ve muhasebecilerle düzenlenen etkinliklerde bir araya gelerek ilimizin istihdamının artırılmasına yönelik ne tür teşvikler var, bu teşviklerden hangi koşullarda yararlanılacağı konusunda İş-Kur İl Müdürlüğümüzce gerekli bilgilendirme çalışmaları yapıldı" diye konuştu.


Toplantı Kırşehir İŞ-Kur Müdürü Metin Ülgen Kaya’nın yaptığı faaliyet sunumu sonrası sona erdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 13:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
    1. Günün ilk yarısında endekslerin..
    2. Günün ilk yarısında işlem hacmi..
    3. Kars’taFETÖ/PDY’DEN 1 kişi gözaltına..
    4. Borsada günün ilk yarısı (1)
    5. Alman hükümeti bu yıl için büyüme..
    6. Borsada günün ilk yarısı (2)
    7. Günün ilk yarısında şehir..
    8. Mersinli balıkçılar sezonu buruk..
    9. Başkan Kibar, Fatsa Belediyespor’u..
    10. Kuzey Kore nükleer tesisinde canlanma
    11. Türk Konseyi Ulaştırma Bakanları 4...
    12. 'Türkiye’de ve dünyada zengin edebiyat..
    13. Sinop’ta yunus ölümleri artıyor
    14. Feghouli ve Semih Kaya’nın sağlık..
    15. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer..
    16. Giresun’da paniğe yol açan patlamada..
    17. CHP'den skandal hamle! AK Parti..
    18. Yunan’ın Pontus hayali
    19. Fenerbahçe'de Moses şoku! 2 hafta yok
    20. Rize Valiliği telefon..
    21. YYÜ’de “Milli Mücadelenin 100. Yılı”..
    22. Aşkı uğruna Fransa’dan Batman’a..
    23. Abbasoğlu, Arcaklıoğlu ve Akağaç’tan..
    24. Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor..
    25. Beşiktaş’ta Larin’in doğum günü..
    26. Organik fideler Sinop pazarında
    27. Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı..
    28. Rezalet... Peygamber türbesinde..
    29. Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'tan..
    30. "Astana süreci çözüm için en uygun..
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Payitaht Abdülhamid setinde feci kaza! Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Erdoğan talimat verdi! Sıfır tolerans
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    Alman dergisinden S-400 yorumu: Ankara'nın izni olmadan kimse kuş uçuramaz
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    YSK'dan mazbata kararı! İstanbul için de emsal olabilir
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz
    Çavuşoğlu'ndan Sonia Krimi'ye: Kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan tarih öğrenecek değiliz

    Günün Karikatürü

    17 Nisan 2019
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı
    Ufuk Uras'tan CHP'ye ders veren 'Suriyeli' mesajı