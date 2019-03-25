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Türkiye İş Bankası Müzesi'nden "İstiklal" sergisi

Türkiye İş Bankası Müzesi, Atatürk'ün liderliğinde milletle el ele verilen Milli Mücadele'nin 100. yılında "İstiklal" başlıklı bir sergiye ev sahipliği yapıyor- İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen:- "Bugüne kadar 1,2 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzemizde birçok sergi gerçekleştirdik. Tarihe yön veren bir döneme ışık tutan İstiklal sergisinin, büyük bir ilgiyle karşılanacağına ve ziyaretçilerimizin hafızalarında Milli Mücadele'ye dair önemli izler bırakacağına inanıyoruz"

25 Mart 2019 Pazartesi 12:57
Türkiye İş Bankası Müzesi'nden "İstiklal" sergisi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Müzesi, Milli Mücadele'nin 100. yılında "İstiklal" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Müzede, İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Suat Sözen, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve serginin küratörü İzzeddin Çalışlar ile danışmanı Prof. Dr. Haluk Oral’ın katılımıyla bir basın toplantısı ve ön gösterim düzenlendi.

Serginin basın toplantısında konuşan İş Bankası Kurumsal İletişim Koordinatörü Sözen, Milli Mücadele'nin 100. yılında tarihe not düşecek ve yeni nesillerin kendilerine miras bırakılan Cumhuriyet'in hangi zorluklarla kurulduğunu bir kez daha kalpten hissedecekleri böylesine anlamlı ve kapsamlı bir sergiyi açmaktan büyük onur duyduklarını ifade etti.

Sözen, "İstiklal"in; Cumhuriyet'in ve Banka'nın kurucusu Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları ile bu mücadeleye katılan yediden yetmişe tüm isimsiz kahramanları bir kez daha anmak üzere hazırladıkları bir sergi olduğunu belirterek, "Bugüne kadar 1,2 milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan müzemizde birçok sergi gerçekleştirdik. Tarihe yön veren bir döneme ışık tutan İstiklal sergisinin, büyük bir ilgiyle karşılanacağına ve ziyaretçilerimizin hafızalarında Milli Mücadele’ye dair önemli izler bırakacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.


- Milli Mücadele’ye dair en kapsamlı sergilerden biri


Verilen bilgiye göre, Türk milletinin verdiği mücadeleyi bine yakın belge, fotoğraf, film ve objeyle anlatan "İstiklal" sergisi, ziyaretçilerini 100 yıllık bir tarih yolculuğuna davet ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını bir kez daha saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergi; "On Yıllık Savaş", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" olmak üzere 6 bölümde bilgi ve belgeleri ziyaretçilere aktarıyor.

Sergide savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler, notlar, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler görülebiliyor.

Sergideki projeksiyonlarda Milli Mücadele dönemine ait çok sayıda tarihi görüntü izlenebiliyor. Ziyaretçiler, etkileşimli ekranlar sayesinde sergide yer alan kişi, belge ve objelere dair ayrıntılı bilgilere ulaşabiliyor.

O dönemde yayımlanmış Minber, Tasviri Efkar, Memleket, Ati, İkdam gibi gazetelere yansıyan başlıkları, muharebeler sırasında Milli Mücadele’yi anlatan propaganda afişlerini, dünya basınıyla yapılan mülakatları da sergide görmek mümkün oluyor.


- Sergi, yıl sonuna kadar ücretsiz olarak gezilebilecek


Birçok ulusal ve uluslararası arşiv ve koleksiyondan derlenen belge, fotoğraf, film, harita ve objeden oluşan "İstiklal" sergisi, Milli Mücadele’ye dair şimdiye kadar hazırlanmış en kapsamlı sergilerden biri olma özelliği taşıyor.

Ziyaretçilere kapılarını yarın açacak olan "İstiklal" sergisi, yıl sonuna kadar Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nin giriş katında gezilebilecek.

Girişi ücretsiz olan müze, pazartesi günleri hariç, her gün 10.00-18.00 saatleri arası ziyarete açık olacak.


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 12:57
  1. "İstiklal" sergisi
  2. Suat Sözen
  3. Türkiye İş Bankası Müzesi

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