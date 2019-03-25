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İran'ın petrol dışı ürün ithalatında Türkiye 3. sırada yer aldı

Tahran Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, İran'ın petrol dışı ürün ithalatında 3'üncü sırada bulunuyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 07:39
İran'ın petrol dışı ürün ithalatında Türkiye 3. sırada yer aldı

Tahran Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın son bir yılda petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında Çin, 9 milyar 375 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Çin'i, 5 milyar 919 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.

Türkiye 3'üncü sırada

İran'ın son bir yılda petrol dışı ürün ithalatı yaptığı ülkeler sıralamasında, Türkiye ise 2 milyar 261 milyon dolarlık ihracatıyla 3'üncü sıraya yerleşti.

Türkiye'yi, 2 milyar 211 milyon dolar ile Hindistan, 2 milyar 177 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 989 milyon dolar ile İsviçre izledi. Rusya ise 1 milyar 139 milyon dolarlık satışla 8'inci sırada yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 07:39
  1. EKONOMİ
  2. İran
  3. Çin
  4. Birleşik Arap Emirlikleri

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