Türkiye İran'daki terör saldırısını kınadı Dışişleri Bakanlığınca, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu personelini taşıyan otobüse yapılan terör saldırısı şiddetle kınandı

ANKARA (AA) - Türkiye, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyoruz. İran halkına ve hükümetine içten başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı. İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde DMO'ya bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan dünkü terör saldırısında 27 asker ölmüş, 13 asker de yaralanmıştı. Saldırıyı "Ceyşu'l Adl" örgütü üstlenmişti.



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