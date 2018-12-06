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Türkiye, İran'da yaşanan terör saldırısını kınadı

06 Aralık 2018 Perşembe 22:19
Türkiye, İran'da yaşanan terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Türkiye, İran'ın Çabahar kentinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 27 kişinin yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Çabahar'da bugün bir polis merkezinde meydana gelen saldırı sonucunda ölen ve yaralananların olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, İran halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde emniyet müdürlüğünü hedef alan bombalı terör saldırısında 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 22:19
  1. çabahar
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. iran
  4. terör saldırısı
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