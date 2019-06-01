Türkiye-İran sınırındaki çatışma Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın naaşı, askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi

TOKAT (AA) - Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi memleketi Tokat'a getirildi. Askeri uçakla Tokat Havalimanı'na getirilen Alıcı'nın naaşını, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve protokol üyeleri karşıladı. Anne Yeter Alıcı, oğlunun fotoğrafını öperek, "Vatan sağ olsun. Ağlamayacağım. Onları sevindirmeyeceğim." dedi. Baba Bekir Alıcı da oğlunun fotoğrafını öptü. Askerlerin omuzunda taşınarak ambulansa konulan şehit Alıcı'nın cenazesi, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.