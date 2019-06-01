Türkiye-İran sınırındaki çatışma
Sınırın Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın Tokat'taki ailesine acı haber ulaştırıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 17:13
TOKAT (AA) - Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın şehadet haberi, Tokat'ın Erbaa ilçesindeki ailesine verildi.
Kaymakam Bülent Karacan ve askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileriyle Kuz köyüne giderek, şehidin babası Bekir ve annesi Yeter Alıcı'ya acı haberi verdi.
Kaymakam Karacan, daha sonra anne ve babayı makam aracıyla ilçe merkezine getirdi.
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