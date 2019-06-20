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Türkiye-İran hudut güvenliği mutabakatı imzalandı

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti arasında hudut güvenliğiyle ilgili mutabakat, Van’da düzenlenen toplantıyla imza altına alındı.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:28
Türkiye-İran hudut güvenliği mutabakatı imzalandı

Türkiye ve İran İslam Cumhuriyeti arasında hudut güvenliğiyle ilgili mutabakat, Van’da düzenlenen toplantıyla imza altına alındı.


Elite World Van Hotel’de düzenlenen toplantıda, Vali Mehmet Emin Bilmez ile İran’ın Hoy kenti Hudut Komiseri Albay İmamali Hudaifer arasında hudut güvenliği mutabakatı imzalandı. İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Van Valisi Bilmez, dost ve komşu İran İslam Cumhuriyeti Hoy kenti Hudut Komiseri ve heyetiyle dün başlayan görüşmelerin bugün sona erdiğini belirtti. Faydalı geçen görüşmelerin sonucunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Vali Bilmez, “Bu görüşme sonucunda sınırlarımızda yaşanan olayları değerlendirdik. Bölgemizdeki her türlü kaçakçılığın önlenmesi, terörist unsurlarının sınırlarımızdan geçişinin önlenmesi, üçüncü ülke vatandaşlarının sınırlarımızdan geçişinin engellenmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da işbirliği yapacağımıza dair karşılıklı fikir birliğine vardık” dedi.


İran İslam Cumhuriyeti’yle olan sınır hattı boyunca sağlanacak güvenlikle birlikte hem iki ülkenin hem de bu ülke halkının kazançlı çıkacağını dile getiren Bilmez, dost ve komşu ülke olan İran ile ilişkileri ekonomik anlamda da geliştirmek için bazı konuları görüştüklerini kaydetti.



“Görüşmelerin faydalarını yakından göreceğiz”


Özellikle Çaldıran ilçesinde bir sınır ticaret merkezinin açılması konusunda her iki tarafında gerekli girişimlerde bulunacağına dikkat çeken İran’ın Hoy kenti Hudut Komiseri Albay İmamali Hudaifer ise, “Bu toplantımızda özelikle kaçakçılığın ve terörün önlenmesi konusunda önemli görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerin faydalarını ise yakından göreceğiz. Sınır ticaret merkezlerinin açılması konusunda büyük bir özen gösteriyoruz. Özellikle Çaldıran ilçesinde bir sınır ticaret merkezinin açılması hususunda her iki tarafın da gerekli girişimlerde bulunacağına dair mutabakat sağlanmıştır” diye konuştu.


İran heyeti, toplantının ardından kentten ayrıldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:28
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