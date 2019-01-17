Türkiye-İran 48. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

HAKKARİ (AA) - Türkiye ile İran arasındaki 48. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yapıldı. Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hakkari Valisi İdris Akbıyık başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Urumiye Valisi Alireza Molla Mohammadizade başkanlığındaki İran heyeti arasındaki toplantı, Esendere Kara Hudut Kapısı'nda gerçekleşti. İki ülkenin sınır güvenliği, sınırda yapılan ticaret ile ilgili sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantıda alınan kararlar protokol haline getirildi. İyi dileklerin temenni edildiği toplantı, karşılıklı hediye takdiminin ardından sonra erdi.

Toplantıya, Urumiye Başkonsolos Vekili Lazgin Sevgin, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun da yer aldığı 19 kişilik heyet katıldı. Toplantının ardından Yüksekova ilçesindeki yemek programına katılan Akbıyık ve beraberindekiler ile İran heyeti, kent merkezini gezdi.

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