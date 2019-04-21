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Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu

Operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Murat Şahin'in cenazesi toprağa verildi

21 Nisan 2019 Pazar 14:53
Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu

GİRESUN (AA) - Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Murat Şahin'in cenazesi, memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde defnedildi.

Şehit Şahin'in (23) naaşı, yakınları tarafından Espiye Devlet Hastanesinden alınarak konvoy eşliğinde Ulu Cami yanındaki tören alanına getirildi.

Baba Alahittin, anne Ayşe Şahin ile kardeşleri ve nişanlısı Hacer Ök'ü yakınları ve askeri personel teskin etmeye çalıştı.

Alanda yağmur altında bekleyen çok sayıda vatandaş, Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehit Şahin'in naaşı, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeniköy'deki aile mezarlığında defnedildi.

Törene şehidin yakınları, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kaymakamlar ve belediye başkanları katıldı.

Şehit Şahin'in nişanlısıyla eylül ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.




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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 14:53
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