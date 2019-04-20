Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu Operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin'in naaşı, memleketi Giresun'un Espiye ilçesine getirildi

GİRESUN (AA) - Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Murat Şahin'in naaşı, memleketi Giresun'un Espiye ilçesine getirildi. Şehidin, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törenin ardından uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen naaşı, yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Şahin'in naaşı daha sonra cenaze nakil aracıyla getirildiği Espiye ilçesindeki Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bekar olan ve beş kardeşi bulunan Şahin'in cenazesi, yarın öğle vakti ilçedeki Merkez Ulu Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından Yenice köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

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