Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu Etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor

HAKKARİ (AA) - Türkiye-Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmaları sürüyor. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında Türkiye-Irak sınır hattında dün çıkan ve 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı çatışma sonrası güvenlik güçleri, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla teröristlere anında karşılık verdi. Bölücü terör örgütü mensuplarının kaçtığı bölgeyi yoğun ateş altına alan ve operasyona kararlılıkla devam eden güvenlik güçleri, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmalarını da sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.