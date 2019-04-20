Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonu
Etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor20 Nisan 2019 Cumartesi 17:01
HAKKARİ (AA) - Türkiye-Irak sınır hattında terör örgütüne yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmaları sürüyor.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında Türkiye-Irak sınır hattında dün çıkan ve 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı çatışma sonrası güvenlik güçleri, hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla teröristlere anında karşılık verdi.
Bölücü terör örgütü mensuplarının kaçtığı bölgeyi yoğun ateş altına alan ve operasyona kararlılıkla devam eden güvenlik güçleri, etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili tespit çalışmalarını da sürdürüyor.
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