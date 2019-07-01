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"Türkiye, Irak açısından en efektif ticari partner"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:"Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı, iki ülke arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini ortaya koydu. Türkiye, Irak açısından da en efektif ticari partner"- Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer el-Hamdani:"Irak'ın yeniden imarı sürecinde Türk firmalarının güçlü şekilde yer almasını istiyoruz"

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:26
"Türkiye, Irak açısından en efektif ticari partner"

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Bağdat Ticaret Odası Başkanı Cafer el-Hamdani ile bir araya geldi.

Bağdat'taki ticaret odası binasında gerçekleştirilen görüşmede Hamdani, "Irak'ın yeniden imarı sürecinde Türk firmalarının güçlü şekilde yer almasını istiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak'a yapacağı ziyaretin önemli olacağını vurgulayan Hamdani, bu ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin güçlendirileceğini ve önemli anlaşmaların imzalanacağını ifade etti.

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de sözlerine "1 Temmuz gibi sıcak bir günde Bağdat'a geldik ki, Bağdat ile en sıcak ilişkileri kuralım." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz mayıs ayında Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile Ankara'da görüşmesi ve ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Bağdat ziyaretinde ticari ilişkilerin önemli ölçüde görüşüldüğünü hatırlatan Avdagiç, "Hükümetimiz, Irak ile ticaret alanındaki ilişkilerin geliştirilmesi için açık irade ortaya koymuştur." dedi.

- "Türkiye, Irak açısından en efektif ticari partner"

Görüşme sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Avdagiç, "Cumhurbaşkanımız ve Irak Başbakanı, iki ülke arasında 20 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini ortaya koydu. İki ülkenin en büyük ticaret odaları olarak hedefimiz; iş camiasının ortaya koyacağı gayret ve çalışmalarla bir an önce söz konusu ticaret hacmine ulaşmak." diye konuştu.

Irak'taki Türk yatırımların sayısını artırmak ve Irak'ın yeniden inşası konusunda Türk firmaların etkin şekilde bulunmasını sağlamak gibi hedeflerinin bulunduğunu aktaran Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, Irak açısından da en efektif ticari partner. Bir tarafta ticaret, bir tarafta yatırımlar ve diğer tarafta da Irak'ın yeniden inşası konusunda üç ayaklı süreçte olabildiğince aktif almak konusunda gayret ediyoruz. Ticaretin bazı sıkıntı ve çözülmesi gereken problemleri olduğunu açık şekilde ifade ettik. Kısa süre önce Ticaret Bakanımız Ruhsan Pekcan buraya geldiğinde bu konuların hepsi gündeme gelmişti. Ama bu konuların üzerinde defalarca duruyoruz ki bir an evvel çözülsün."

Avdagiç ayrıca Türkiye'nin Bağdat dışında Basra ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile de yoğun ticari ilişkilerinin bulunduğunu ifade ederek, söz konusu ticaretin Irak'ın tüm bölgelerine hızlıca yayılması ve ticaret hacminin yükseltilmesinin önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi.

- "Irak ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde ivmelenme oldu"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da İstanbul Ticaret Odası'ndan Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası'nın dünyanın üçüncü büyük ticaret odası olduğunu belirten Yıldız, bu ziyaretin Irak'a ticaretteki çok boyutluluk vizyonunu getireceğini söyledi.

"Irak ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde son dönemde ivmelenme oldu." diyen Yıldız, "Aynı zamanda son dönemde sıkça şikayet edilen, 'ticaretin önünde yasak ve engeller' konusu var. İş adamları arasındaki görüşmeler, hem bu engellerin aşılmasına katkı sunacak, hem de bunları hükümetler arasında olmaktan çıkartacak ve iş adamları arasına taşıyacak." dedi.

Görüşme sonrası Bağdat Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası arasında ortak mutabakat zaptı imzalandı.



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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:26
  1. Irak
  2. İstanbul Ticaret Odası
  3. tükiye

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