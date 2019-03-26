"Türkiye, insani yardımda dünyaya örnek bir ülke"

İSTANBUL (AA) - SUHEYB KALALVE - Arap coğrafyasından insan hakları aktivistleri, Türkiye'nin mültecilere yaptığı insani yardıma ve hizmetlerine övgüde bulunarak, insani yardımda dünyaya örnek olacak nitelikte bir ülke olduğunu ifade etti.

İstanbul'da Vicdan Hareketi ve İHH İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde düzenlenen, yaklaşık 110 ülkenin katıldığı, "Suriye'de tutuklu son kadın ve çocuk özgür olana dek" başlıklı konferansa katılan aktivistlerden bazıları, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Arap aktivistler, dünya ülkelerini, Suriye, Irak, Yemen ve Filistin'den sığınmacılara kapılarını açan ve dünyadaki en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi örnek almaya çağırdı.

Aktivistler, Müslüman coğrafyanın sessiz kalmasına rağmen, Türkiye'nin mülteciler konusunda önemli bir rol oynadığını ve Suriyelileri kabul etmekle kalmayıp, sağlık, çalışma ve yardım alanlarında Türk vatandaşlarına yakın haklar verdiğini vurguladılar.

- "Dünyanın yapamadığını Türkiye yaptı"

Lübnan'lı insan hakları aktivisti el-Muvasat Derneği Başkanı Cihad Meczub, AA muhabirine verdiği demeçte, dünyayı Türkiye'yi örnek almaya çağırarak, "Dünyanın yapamadığını Türkiye'nin kuruluşları, insanları ve yönetimi yaptı. Bu desteğin daha da büyümesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Meczub, Türkiye'nin, Suriye, Irak, Filistin, Yemen ve başka ülkelerden gelen mültecilere yardımlarını desteklemeleri için dünya ülkelerine çağrıda bulundu.

- "Türkiye öncü bir rol oynuyor"

Ürdünlü "Birlikte İnşa Ediyoruz" Sivil Toplum Kuruluşu Genel Müdürü Halid Ganim, mültecilere ve dünyadaki diğer meselelerde Türkiye'nin büyük bir desteği olduğu değerlendirmesinde bulundu.



Ganim, "Türkiye, özellikle İslam dünyasının yokluğunda mültecilere ve yerlerinden edilmiş insanlar hususunda öncü bir rol oynuyor. Türkiye, bölgeyi yönlendiriyor ve İslam alemine yeniden liderlik ediyor." dedi.

Kuveytli insan hakları aktivisti Ayşe el-Gassar, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'den büyük destek gördüklerini dile getirdi.

Gassar, dünyada mültecilere olan desteğin yeterli olmadığını ancak Türkiye'nin diğer ülkelere kıyasla katkısının çok büyük olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, diğer ülkelerin aksine hiç bir zaman tek bir mülteciyi dahi sınırından geri çevirmedi." diye konuştu.

- "Mülteciler Türk vatandaşları gibi haklara sahip"

Katar Kadın Spor Komitesi Başkanı Lulu el-Merri, Türkiye'nin dünyadaki mültecilere sunduğu hizmetlerden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.



Merri, "Dünyada birçok mülteci kampını ziyaret ettim, ancak Türkiye'deki durum farklı. Türkler, mültecilere destek olmak için ellerinden geleni yapıyor. Bu destek, Türkiye'nin mültecilere hizmette bir dünya lideri olduğunu gösteriyor." dedi.

Türkiye'nin yalnızca mültecilere ev sahipliği yapmakla kalmadığının altını çizen Merri, aynı zamanda yaşamlarının ve haklarının Türk vatandaşları gibi olmasını sağlamak için çalıştığını vurguladı.

Cezayirli hukuk aktivisti Rami Halid, Türkiye'nin, dünya ülkelerini mültecilere verdiği destek konusunda geride bıraktığını söyledi.

Halid, "Türkiye’nin desteği yalnızca Türkiye’deki mültecilerle sınırlı değil. Ankara, dünyanın her bölgesinde, özellikle Yemen, Irak, Lübnan ve Ürdün’deki Filistin kampları ile Myanmar’a da destek sağladı." diye konuştu.

















