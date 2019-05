İSTANBUL (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, "İnovasyon, üretim, markalaşma ve pazarlama başlıklarında yürüttüğümüz hedeflere ulaşmak için, gerek kamu gerekse özel sektör olarak son 17 yılda büyük mesafe kat ettik." dedi.



İstanbul Kongre Merkezi'nde, Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'nın ikinci gününün açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve TİM Başkanı İsmail Gülle katıldı.



Türkiye İnovasyon Haftası'nda konuşan Sayan, dünyanın, ticaretin değişim hızı gittikçe arttığını söyledi.



Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim yeni fikirlere ve bu fikirleri hayata geçirmeye ihtiyacımız var. Dünyanın, piyasaların ve teknolojinin yönünü iyi okuyup inovasyon yoluyla katma değer üretmek zorundayız. Yeniliklere açık olmak, yerli ve milli bakış açısını kaybetmeden, evrensel standartlarda üretim yapmak başarımızın anahtarı olmaya devam edecek. Türkiye olarak hedeflerimiz büyük.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek, yıllık gayrisafi hasılamızı 2 trilyon dolara çıkarmak ve 500 milyar dolar ihracat yapmak gibi hedefler arasında. Bu hedeflere ulaşmak için birçok gelişmeye, bileşene ihtiyaç var şüphesiz. Ancak başarılı bir ticaret ortamı ve canlı bir ekonomi için ulaşım ve iletişim altyapınızın gelişmiş olması büyük önem taşıyor elbette. Bu anlamda ülke olarak büyük başarı hikayelerimiz var. Türk Hava Yolları (THY) gibi bir markamız var. Ekonomimize ve ticaretimize önemli katkılar sağlayacak olan Yeni İstanbul Havalimanımız var. Yerli ve milli baz istasyonumuz Ulak var."







- "Teknoloji, günümüzün en dinamik kavramlarından biri"







Sayan, dünyada dizel ve akülü olarak çalışabilen hibrit lokomotifi prototip olarak üreten Türkiye'nin 4. ülke olduğunun altını çizdi.



Sayan, "İnovasyon, üretim, markalaşma ve pazarlama başlıklarında yürüttüğümüz bu hedeflere ulaşmak için, gerek kamu gerekse özel sektör olarak son 17 yılda büyük mesafe kat ettik." diye konuştu.



Teknolojinin, günümüzün en dinamik kavramlarından biri olarak tanımlanabildiğini belirten Sayan, "Çünkü teknoloji bilhassa da bilgi teknolojileri, her geçen gün boyut değiştiren, iletişim ve yaşam biçimimizi etkileyen bir devrimi ifade ediyor." dedi.



Son 2 yılda dünyada insanlık tarihi boyunca üretilenden daha fazla data üretildiğini belirten Sayan, "Biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve hükümetimiz olarak bu üretilen datanın Türkiye'de kalması için çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.



Sayan, "Bu devrimi oluşturan kavram ve uygulamalar aslında hayatımızın tamamına sirayet eder noktada, çağımızın bir gerçeği haline gelen dijital dönüşüm, çoğu zaman biz farkına bile varmadan bizi sarıyor." dedi.



Teknolojinin temel felsefesinin dönüşüm fikri üzerine kurulu olduğunu belirten Sayan, "Bu dönüşüm elbette uzun vadeli planlar yapmak, stratejiler belirlemek gerektiriyor. Dijitalleşme, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vererek bu anlamda gücümüzü artırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.



Sayan, şunları kaydetti:



"Teknoloji ve inovasyonda yeni trendler adeta sörf dalgası gibi geliyor. Bu sörf dalgasına durmamız gereken yeri, zamanı iyi belirlememiz gerekiyor. Sörf dalgasını kaçırdığımız zaman ne kadar çabalarsanız çabalayın kıyıya ve başarıya ulaşmanız o kadar geç oluyor. Hamdolsun, bugün imkanlarımız geçmişe oranla çok daha iyi. Ekonomimiz, yetişmiş insan gücümüz, girişimciliğimiz, sanayimiz, üniversitelerimiz çok daha güçlü. En önemlisi de her alanda bağımsızlığı hedef olarak belirlemiş olan bir liderimiz var. Ekonomi, sağlık, turizm, eğlence, bankacılık, ticaret. Kısacası aklımıza gelebilecek bütün alanlarda sayısallaşmanın etkilerini görüyoruz.



Yapay zeka, machine learning dediğimiz öğrenebilen makineler, IoT denilen nesnelerin interneti, 3D yazıcılar ve bütünsel olarak baktığımızda veri analitiği, dijitalleşme ile birlikte hayatın en önemli parçaları haline geldi. Bakanlık olarak akıllı şehirler hayatımızın önemli bir parçası. Bunun gelişimine önem veriyoruz. Bu kapsamda güvenli ulaşımı ve hızlı erişimi sağlayan bir kurum olmak vizyonuyla ülkemizin tüm ulaşımında çalışmaya devam ediyoruz. 26 bin kilometreyi aşmış bölünmüş yol altyapımızla gerçek bir başarı hikayesi yazıldı. Önümüzdeki dönemde ise akıllı ulaşım sistemleri ile başarı hikayesini kamçılayacağız."







- "Türkiye'de 586 kurum 4 bin 693 hizmeti e-devlet üzerinden sunuyor"







Her eve geniş bant fiber interneti önümüzdeki 3 yılda gerçekleştireceklerini belirten Sayan, "Altyapıya bu anlamda çok önem veriyoruz. Bizlere düşen sizler için gerekli olan altyapı ortamını oluşturmak." dedi.



Sayan, Türkiye'de dijital dönüşümün en önemli örneklerinden birinin e-devlet olduğunu bugün itibariyle 586 kurum 4 bin 693 hizmeti e-devlet üzerinden sunduğunu belirtti.



Sayan, "Bakanlık olarak haberleşme alanında yerli ve milli altyapıyla haberleşme imkanlarını arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 4,5G yetkilendirmemiz ile 4 milyar avro lisans bedelini operatörler hazineye ödedi. Yüzde 30 yüzde 40 ve yüzde 45 oranında altyapıda yerlilik oranının sağlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



4.5G ile kalmadıklarını, 5G'nin tahmin edilenden daha yakında adeta hayat değiştirici olarak rol alacağının altını çizen Sayan, "Ulaşım ve iletişim sadece kendi ilerlemesi ile değil dikey sektörler olarak eğitim, sağlık ve ticaret adeta bir çarpan etkisi yaratacak şekilde bize fayda sağlayacak." yorumunu yaptı.







- "Yüksek teknoloji ürünlerini yüzde 5'e 10'a ve 15'e çıkarmamız en büyük hedefimiz"







Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise "İhracatımız içerisinde yüksek teknoloji ürünlerini yüzde 5'e 10'a ve 15'e çıkarmamız bizim en büyük hedefimiz." açıklamasında bulundu.



Gelecekte çok büyük değişimler olacağını kaydeden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:



"10 sene önce dünyanın 500 büyük şirketi bugün yarısına yakını neredeyse yok. Demek ki günü yakalayamayan, günün değişimini okuyamayanlar gelecekte var olamayacaklar. O açıdan bizlerde güne ve günün koşullarına imkanları herşeyi sonuna kadar kullanmalıyız. O nedenle biz ihracata, üretime inanıyoruz. İhracatta yüksek katma değeri yaratma ve üretmeninde sizlerin inovatif tasarımla Ar-Ge ile marka değerlendirilmiş ürünler ile bunu yapabileceğimizin farkındayız. Nisan ayı ihracat rakamını Cumhurbaşkanımız 15,3 milyar dolar olduğunu açıkladı. İnşallah göreve geldiğimizden bu yana hep rekorlar açıklıyoruz. Ülkemizin ihtiyacı olduğunda ülkemizin sanayicilerinin, üreticilerinin, ihracatçılarının ekonomik saldırıya karşı verdiği refleks toplumumuza umut olmuştur. İhracatçı toplumun en büyük varlık sebebi olmuştur."







- Darüşşafaka Robot Kulübü Türkiye İnovasyon Haftası'nda







Darüşşafaka Robot Kulübü, yurt dışında elde ettiği başarılarla Türkiye İnovasyon Haftası'nda yerini aldı.



Geçen haftalarda ABD'de katıldığı First Robotics Competition'da başarıya imza atarak Engineering Inspiration Award ödülünün sahibi olan Sultans of Türkiye üyelerine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Şampiyonluk Kupası takdim edildi.



Organizasyon kapsamında TİM Başkanı İsmail Gülle de İnovaTim'in Darüşşafa Robot Kulübü'ne bir yıl boyunca mentorluk yapacağını müjdesini verdi.



Dünyada robotik alanındaki en önemli organizasyonlar arasında yer alan ve her yıl binlerce öğrenciyi ABD'de buluşturan First Robotics Competition finalleri geçtiğimiz günlerde Houston'da düzenlendi. Türkiye'nin ilk robot kulübü unvanının sahibi olan ve bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan Sultans of Türkiye bu başarıyla birlikte gelecek yıl hiçbir elemeye katılmadan Houston'daki büyük finallere gitmeye hak kazandı.



Dünya finallerinde ilk kez bir Türk takımının aldığı bu ödül sonucunda, Darüşşafaka Robot Kulübü'nün gelecek yıl yarışmaya katılım bedelinin tamamını da Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA karşılayacak.