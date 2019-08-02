Türkiye İMSAD Temmuz 2019 Sektör Raporu

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), inşaat malzemesi ihracatındaki miktar artışının üretim kaybını telafi edemediğini açıkladı.

Türkiye İMSAD, sektörün çatı kuruluşu olarak hazırladığı "Temmuz 2019 Sektör Raporu"nda yılın ilk beş aylık döneminde yüzde 20,1 daralma ile yaklaşık beşte birlik üretim kaybının ortaya çıktığını, ihracattaki miktar artışının ise üretim kaybını telafi edemediğini duyurdu.

Mevcut inşaat işleri seviyesinde de gerileme yaşandığı aktarılan raporda, yeniden tatmin edici bir artış yaşanmasının, sektördeki talep ve finansman sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi ile mümkün olacağı vurgulandı.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut inşaat işleri seviyesi ocak ayındaki sert düşüşün ardından artış eğilimine girerek mayıs ayına kadar yükselmişti. Mevsimsellik ile mevcut işlerde artış yaşanmakla birlikte, haziran ayında uzun bayram tatili ve siyasi beklentiler ile mevcut işlerde düşüş gerçekleşti. Temmuz ayında ise mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 5,2 puan arttı. Böylece mevcut işlerde yılın en yüksek seviyesine ulaşıldı. Bununla birlikte mevcut inşaat işleri seviyesi, geçen yıllar ile karşılaştırıldığında yüzde 25’e yakın bir daralmayı gösteriyor. Mevcut işler seviyesindeki tatmin edici artışın, sektörde yaşanan talep ve finansman sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi ile mümkün olacağı anlaşılıyor."

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişlerinin Temmuz 2019'da ilk kez aylık bazda artış gösterdiği dile getirilen raporda, "Yeni alınan iş siparişleri mevsimsellik etkisi ve diğer dinamiklere bağlı olarak haziran ayına göre 1,4 puan arttı. Yeni alınan inşaat işlerinde gerilemenin şimdilik durması ile gelinebilecek dip seviyeden sınırlı bir dönüş oldu. Ancak alınan yeni iş siparişleri seviyesinin halen çok düşük olması, inşaat sektöründe önümüzdeki çeyrek dönemlerde de daralma olacağına işaret ediyor." bilgisine yer verildi.