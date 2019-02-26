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Türkiye İMSAD “Dış Ticaret Endeksi Aralık 2018” sonuçları

Endekse göre, miktar olarak 183 bin ton ithalatın yapıldığı aralık ayında, son 5 yılın en düşük ithalatı gerçekleşti- 3,54 milyon ton olarak gerçekleşen ihracat da miktar olarak 2018’in en yüksek dördüncü aylık ihracatı oldu - Aralık ayı ihracatı, birim fiyatlarındaki gerileme nedeniyle değer olarak 1,77 milyar dolar seviyesine indi- İç pazardaki daralma ile ihracata ağırlık verilen inşaat malzemeleri sanayisinde, fiyatların dış pazarlarda yaşanan rekabet nedeniyle düştüğü vurgulandı

26 Şubat 2019 Salı 12:20
Türkiye İMSAD “Dış Ticaret Endeksi Aralık 2018” sonuçları

İSTANBUL (AA)- Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi’nin 2018 Aralık ayı sonuçlarına göre, miktar olarak 183 bin ton ithalatın yapıldığı aralık ayında, son 5 yılın en düşük ithalatı gerçekleşti.

Türkiye İMSAD, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Aralık 2018 sonuçları açıklandı.

Buna göre, İnşaat sektöründe 2018 yılının son çeyreğinde yaşanan küçülme ile birlikte inşaat malzemeleri ithalatındaki gerileme de hızlandı. Aralık ayında en düşük seviyelere geriledi. Döviz kurlarındaki göreceli sakinleşmeye ve gerilemeye rağmen ithalat talebi düşmeye devam etti. Aralık ayında 529 milyon dolar olan inşaat malzemeleri ithalatı, 60 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

İthalat aralık ayında 183 bin ton olurken, miktar olarak da 2013 yılından bu yana en düşük aylık ithalat rakamına ulaşıldı. İthalat birim fiyatları ise kilogram başına 2,89 dolara çıkarak, 2017 yılı aralık ayı ithal birim fiyatının yüzde 35,7 üzerinde gerçekleşti. Sadece zorunlu ve yüksek katma değerli ürünlerin ithalatının yapılması ile birim fiyatlar arttı.

- İnşaat malzemeleri ihracatında rekabet fiyatları azaldı


İnşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı, aralık ayında miktar olarak 3,54 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayında, 2018’in en yüksek dördüncü aylık ihracatı yapıldı. İhracat değer olarak ise aralık ayında 1,77 milyar dolar seviyesine indi. Değer olarak yaşanan bu aylık düşüş, ihracat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı. İhracat birim fiyatları ise aralık ayında 0,50 dolar/kilograma indi. Geçen yılın aralık ayında ihracat birim fiyatı 0,55 dolar seviyesindeydi. Dış pazarlarda yaşanan rekabet, fiyat düşüşlerine yol açtı.

- Türkiye’nin genel sanayi ihracat birim fiyatları da düşüyor


Türkiye sanayi ürünleri ihracatı, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı ve inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracatı değer endeksleri ise aralık ayında son aylardaki hızlı artış sonrası gerileme sürecine girdi. Endeksler aralık ayında miktar olarak ise çok sınırlı gerilemeler gösterdi. Aralık ayında değer olarak daha yüksek düşüşler yaşanması ihracat birim fiyatlarındaki gerilemeden kaynaklandı.

Türkiye sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2017 yılı aralık ayında 1,85 dolar iken 2018 Aralık ayında 1,50 dolara indi. İnşaat malzemeleri sanayisi ihracat birim fiyatı 2017 yılı aralık ayında 0,55 dolar iken 2018 Aralık ayında 0,50 dolara geriledi. 2017 yılı aralık ayında 3,19 dolar olan inşaat malzemeleri sanayi dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise 2018 Aralık ayında 2,42 dolar olarak gerçekleşti.

- İnşaat malzemeleri sanayisinde alt sektörlerin ihracatı farklı eğilimler gösterdi


2018 Aralık ayında sekiz alt ürün grubundan ikisinin ihracat birim fiyatları 2017 yılı aralık ayına göre arttı. Prefabrik yapılar ile kimyasallar hariç diğer ürünlerin ihracat birim fiyatları 2017 yılı aralık ayına göre geriledi. 2018 Aralık ayında prefabrik yapılar ihracat birim fiyat artışı yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. En yüksek gerileme ise yüzde 17,6 ile mineral ürünlerde yaşandı.

Söz konusu ayda, sekiz alt ürün grubunun beşinin ihracatı miktar olarak 2017 yılının aralık ayına göre arttı. 2017 yılı aralık ayına göre ihracatı miktar olarak gerileyen üç alt sektör elektrikli teçhizat, ağaç ürünleri ve yalıtım malzemeleri oldu. 2018 Aralık ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 26,9 ile demir-çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti.

2018 yılı aralık ayında sekiz alt ürün grubunun altısında ihracat değer olarak 2017 yılı aynı ayına göre geriledi. Aralık ayında en yüksek ihracat değer artışı yüzde 22,1 ile demir-çelik bazlı ürünlerde gerçekleşti. Değer olarak ihracatın en çok gerilediği alt sektör ise ağaç ürünleri oldu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:20
  1. Dış Ticaret Endeksi Aralık 2018
  2. İMSAD
  3. İnşaat Malzemeleri Sanayi

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