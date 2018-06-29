Yeni dönemin şifreleri! Devletteki işleyiş hızlanacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi şemasından sonra işleyişi konusunda da son çalışmalar yapılıyor. Yeni yönetim yapılanmasına göre, Türkiye ilk defa Cumhurbaşkanı'na bağlı 9 kurul ve 4 ofisle tanışacak.

Kurulan ofisler ve kurullar özellikle bürokratik engellerin aşılmasında büyük önem arz edecek. Bürokratik oligarşi olarak adlandırılan, kurullardaki iş ve işlemlerin hantallığı bu birimler sayesinde aşılacak. Bürokrasinin azalması ile birlikte daha hızlı karar alınarak hizmet odaklı bir anlayış devlete yerleştirilecek.

ÖNCELİKLERİ BELİRLEYECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bağlı olarak çalışacak ‘Finans, İnsan Kaynakları, Dijital Dönüşüm ve Yatırım Ofisleri’ bu hedefe ulaşmak açısından büyük önem taşıyor. Atılacak adımlar, bürokrasiye takılmadan cumhurbaşkanının önceliği doğrultusunda ofisler sayesinde hayata geçirilecek.

POLİTİKA ÜRETECEK

Yine oluşturulacak 9 kurul da cumhurbaşkanı ve bakanlara politika üretecek. Kurullar kendi alanlarına ilişkin sorunları irdeleyerek bu konularda çalışmalar yürütecek. Kurullar iş dünyasından, üniversitelerden, kültür ve sanat, teknoloji, bilim, ekonomi, dış politika gibi alanlarda uzman kişileri politika inşa süreçlerine dahil edebilecek.

DÜNYA ÖRNEKLERİ İNCELENDİ

Sistem oluşturulurken dünyada başkanlık sistemi ile yönetilen ülkeler incelendi. Başkanlık sistemiyle yönetilen ve ofis modelinin uygulandığı ülkelerin başında ABD geliyor. ABD yönetiminde 15 ofisi bir sistem kullanılıyor.

PERSONEL EĞİTİMDEN GEÇİRİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de ofislerin ve kurulların çalışma alanlarına ilişkin son hazırlıklar yürütülüyor. Ayrıca Külliye personeli de yeni yönetim modeli hakkında eğitime tabi tutularak yeni sistemin en iyi şekilde devreye girmesi planlanıyor.





(yenişafak)