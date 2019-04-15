0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz"

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey:- "Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor. Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz"- "Türkiye ve ABD'nin geçmişte ve şu anda çok önemli bir jeostratejik ortaklığı var"- "Esed rejimi, kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçmeli. Suriye, teröristler için bir sığınak olmamalı ve buradaki İranlılar evlerine geri dönmeli"

15 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
"Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor. Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz." dedi.

Jeffrey, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan-Türk Konseyi (ATC) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Ortak Yıllık Konferansı'nda bir konuşma yaptı.

Jeffrey, "Türkiye ve ABD'nin geçmişte ve şu anda çok önemli bir jeostratejik ortaklığı var." ifadesini kullandı.

Suriye'deki krizin çok karmaşık olduğunu vurgulayan Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki misyonuna ulaşması açısından Türkiye'nin önemine işaret etti.

- "Suriye, teröristler için bir sığınak olmamalı"

Jeffrey, Suriye'deki siyasi süreç için yapılması gereken çok iş olduğunu belirterek, "Esed rejimi, kimyasal ve nükleer silahlardan vazgeçmeli. Suriye, teröristler için bir sığınak olmamalı ve buradaki İranlılar evlerine geri dönmeli." diye konuştu.

DEAŞ'a karşı mücadele edildiğini ve DEAŞ'tan temizlenen alanların korunması gerekliliğine değinen Jeffrey, DEAŞ'a karşı koalisyonla Türkiye ve Suriye'nin kuzeyindeki çalışmaların önemini vurguladı.

- "Güvenli bölgede YPG olmayacak"

Suriye'deki çeşitli konular üzerine Türkiye ile çalıştıklarını aktaran Jeffrey, "Türkiye, İran ve Rusya ile Astana grubunun bir üyesi ve Suriye nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan Suriyeli muhaliflerin sesi oluyor. Bu durum Birleşmiş Milletlerin bu ülkedeki siyasi süreçle ilgili hedefleri açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Jeffrey, "Türkiye ile henüz üzerinde tam anlaşamadığımız bir güvenli bölge üzerine çalışıyoruz. Türkiye'nin çok önemli güvenlik endişeleri var. ABD, Türkiye'nin bizim DEAŞ'a karşı birlikte savaştığımız insanlarla (YPG/PKK) ilgili endişelerini de anlıyor.Türkiye ile YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda da çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de DEAŞ'ın yenildiğini ve İdlib'deki krizin şimdilik önüne geçildiğini belirten Jeffrey, "BM aracılığıyla Suriye'deki siyasi süreci yeniden canlandırıyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 18:39
  1. güvenli bölge
  2. James Jeffrey
  3. Suriye
  4. YPG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güngören’de kardeş cinayeti
    1. Güngören’de kardeş cinayeti
    2. Filistinli tutuklular ile İsrail..
    3. KYK’lılar potada buluştu
    4. Galatasaray’dan sert açıklama
    5. İki Türk işçi kayıp! Darbeci Hafter'in..
    6. Silifke’de işçileri taşıyan midibüs..
    7. "100. yılda Saraybosna, Samsun'da"..
    8. Sağanak yağmur ve dolu, Salihli'yi vurdu
    9. Üniversitesi öğrencilerinden sağlıkta..
    10. LGS başvuruları uzatıldı
    11. Dakar Rallisi Suudi Arabistan'a..
    12. Otomobil çarpan 17 yaşındaki genç,..
    13. Kırklareli'ndeki FETÖ/PDY davaları
    14. Merkel, Sisi ile Libya ve Sudan'daki..
    15. Emniyet kemerinin önemi bu araçta daha..
    16. Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
    17. Benzin ve motorinde zam fiyatlara..
    18. Libya'da Serrac'dan AB'ye "acil..
    19. Milletvekili Ceylan’dan Aşgın’a..
    20. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor!..
    21. Düzce Belediyesinde tasarruf dönemi..
    22. Benzin ve motorine zam geldi
    23. 'Köpek katili' profesörden İslam'a ve..
    24. Sivas'ta ortalık karıştı! Kaza sonrası..
    25. Kazaya karışan DOST Partisi lideri..
    26. Başkan Özlü mutluluklara ortak oldu
    27. İmamoğlu: “YSK’yı ben maça giderek..
    28. Muş'ta Roma ve Urartu dönemine ait..
    29. Borsa günü düşüşle tamamladı
    30. ‘Atık Getirme Merkezleri’ ile atıklar..
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Çavuşoğlu'nun verdiği ayar Fransız vekili kudurttu
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    İstanbul'da sonuç ne olacak? 'YSK kesinlikle o yönde bir karar alamaz'
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı
    Beytullah Ergin Borobey: Mücadele Müslüman ile Gâvur arasındaydı

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı