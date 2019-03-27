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Türkiye ile Yemen arasında tarım alanında işbirliği

Yemen Tarım ve Sulama Bakan Yardımcıları, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Faruk Bozgöz'le iki ülke arasında tarım alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu görüştü

27 Mart 2019 Çarşamba 02:21
Türkiye ile Yemen arasında tarım alanında işbirliği

SANA (AA) - Yemen Tarım ve Sulama Bakan Yardımcıları Ahmed ez-Zamki ve Ali el-Cuneyd, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz'le iki ülke arasında tarım alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Bakan Yardımcıları, geçici başkent Aden'de Büyükelçi Bozgöz'le biraraya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında tarım alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusu, sulama, kırsal kalkınma, hasat sonrası teknoloji, tarım ürünlerinin pazarlanması, tarım alanındaki modern teknoloji ve tarım sektörünün iyileştirilmesinde Türkiye'nin tecrübesinden yararlanılması gibi konular ele alındı.

Büyükelçi Bozgöz, Türkiye'nin tarım alanında Yemen'i desteklediğini, Yemen hükümeti ve halkına destek verdiğini vurgulayarak, savaşın son bulmasını ve bu ülkede bir an önce güven ve istikrarın hakim olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Türkiye, birçok dernek aracılığıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda büyük insanlık dramına sahne oluyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 02:21
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