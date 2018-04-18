Türkiye ile Sudan arasında güvenlik işbirliği anlaşması tamam

Ulusal Konsey Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim Ahmed, mecliste yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sudan’ın ekonomik ve politik alanlardaki ilişkilerinin tarihsel gelişimin sonucu olduğunu söyledi.

Ahmed, "Güvenlik işbirliği anlaşması, iki ülkeye de fayda sağlayacaktır." dedi.

Meclis'te okunan rapora göre anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğü uyarınca modern teknoloji, eğitim, güvenlik, terör ve organize suçla mücadele alanında işbirliğini kapsıyor.

Sudan ile Türkiye ilişkilerinin büyük ilerleme kaydettiği belirtilen raporda, Sudan ekonomisinin gelişiminde Türkiye’nin iyi bir dost ülke olacağının altı çizildi.