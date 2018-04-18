Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye ile Sudan arasında güvenlik işbirliği anlaşması tamam

Sudan Ulusal Parlamentosu, Türkiye ile Sudan arasında 2017'de imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasını onayladı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:06
Türkiye ile Sudan arasında güvenlik işbirliği anlaşması tamam

Ulusal Konsey Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı İbrahim  Ahmed, mecliste yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sudan’ın ekonomik ve politik  alanlardaki ilişkilerinin tarihsel gelişimin sonucu olduğunu söyledi.

Ahmed, "Güvenlik işbirliği anlaşması, iki ülkeye de fayda  sağlayacaktır." dedi.

Meclis'te okunan rapora göre anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğü  uyarınca modern teknoloji, eğitim, güvenlik, terör ve organize suçla mücadele  alanında işbirliğini kapsıyor.

Sudan ile Türkiye ilişkilerinin büyük ilerleme kaydettiği belirtilen  raporda, Sudan ekonomisinin gelişiminde Türkiye’nin iyi bir dost ülke olacağının  altı çizildi.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:06
  1. Sudan Ulusal Parlamentosu
  2. Türkiye ile Sudan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erken seçim bu isimleri zora sokacak
    1. Erken seçim bu isimleri zora sokacak
    2. Bizim Toptan'dan 16.yıl kampanyası
    3. Halk GYO'dan sektöre tam destek
    4. Erken seçim en çok onları sıkıntıya..
    5. Manchester United'ın yedeğine..
    6. Turkcell Off-Road heyecanı Maslak'ta
    7. AK Partili isimden bedelli askerlik..
    8. Kimliğini pankart yaptıktan sonra..
    9. Dolarda gözler Erdoğan ve Bahçeli..
    10. İflas isteyen İnan'dan sağduyu..
    11. Gözler Beştepe'de! Cumhurbaşkanı..
    12. Katil İsrail Gazze'yi vurdu
    13. Onur Kıvrak'ın futbol hayatı bitebilir!
    14. Sion'da bile tutunamadı! Salih Uçan'ı..
    15. '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak..
    16. Teşvikler istihdama olumlu yansıyor
    17. Yolcu uçağında patlama: Ölü ve..
    18. Dilipak açıkladı: Savaşın önündeki en..
    19. "Türkiye güven veriyor"
    20. Bahçeli'nin erken seçim istemesinin..
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    ‘Erdoğan destekliyorsa hata yapmışızdır’
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Macron'dan tarihi Türkiye itirafı: İstemiyorum
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erken seçim öncesi son anket sonuçları! İttifağın oranı...
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan Bahçeli'nin erken seçim teklifine cevap!
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...
    Erdoğan'dan 'Turgut Özal Üniversitesi' sürprizi: Adını anmak istediğim şahsın...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hükümetten erken seçim açıklaması!
    Hükümetten erken seçim açıklaması!
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı