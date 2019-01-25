0553 313 94 23

Türkiye ile Sırbistan arasında eğitimde iş birliği

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Aleksandar Pajic ile görüştü- Dalkıran:- "Sırbistan'da eğitim alanındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdik ve bir yol haritası belirledik"- Pajic:- "Sırbistan'ın, Türkiye'deki eğitim sisteminden öğreneceği çok şey var"

25 Ocak 2019 Cuma 20:21
Türkiye ile Sırbistan arasında eğitimde iş birliği

BELGRAD (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Sırbistan'da eğitim alanındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ve bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

Dalkıran, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Aleksandar Pajic ile görüştü.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Dalkıran, bakanlık olarak birçok ülkeyle eğitim alanında iş birliğini geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu iş birliğinin önemli ayaklarından birinin de Sırbistan olduğunu kaydetti.

Dalkıran, iki gün boyunca Sırbistan'da eğitim alanındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ve bir yol haritası belirlediklerini kaydederek, gerçekleştirdikleri toplantılardan çıkan tutanakların da karşılıklı olarak imzalandığını ifade etti.

Son yıllarda Türkiye ile Sırbistan arasında eğitim, kültür, ticaret ve turizm gibi birçok alanda iş birliği çalışmaları olduğuna işaret eden Dalkıran, karşılıklı olarak genç nesillerin birbirlerini tanımaları amacıyla çalışmalar yapacaklarını aktardı.

Dalkıran, ziyaret kapsamında müfredat ve öğretmen yetiştirme konularında çalışmalar yapan enstitüleri de gezdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buraya bir ziyareti olacağını öğrendik. Buraya zemin oluşturacak güzel çalışmalar yapacağız. Özellikle bizim amacımız, ülkelerimizde siyasi liderlerin başlatmış olduğu bu sıcak ilişkileri, çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle de devam ettirmek, toplumun geneline yaymak. Umarım iki taraf için de hayırlı sonuçlar elde etmiş olacağız."

Pajic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayında Sırbistan'a yapması planlanan ziyaret öncesinde eğitim alanında imzalanacak iş birliği protokollerinin hazırlandığını aktardı.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki kardeş okul projelerinin sayısının artması gerektiğini kaydeden Pajic, "Sırbistan'ın, Türkiye'deki eğitim sisteminden öğreneceği çok şey var. Tabi Sırbistan'da da Türkiye'nin öğrenebileceği bazı hususlar var." dedi.

Pajic, Türkiye'deki öğretmenlerin artık ders anlatırken kağıt-kalem yerine bilgisayar kullandığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'den çok şey öğrenebiliriz." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:21
  1. Burcu Eyisoy Dalkıran
  2. Mİlli Eğitim Bakanlığı
  3. Sırbistan
  4. türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Ankara ilçe belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Ankara ilçe adayları isim listesi
    1. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    2. Skrtel, Atabey Çiçek'ten özür diledi
    3. Karabük'te FETÖ/PDY davalarında karar
    4. Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi: Bu..
    5. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    6. Bakan Akar'dan astsubaylara müjde: En..
    7. Türkiye ile Sırbistan arasında..
    8. Ve Maduro dediğini yaptı, ABD geri..
    9. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
    10. "Transfer görüşmelerine son verdim"
    11. İsrail güçleri Batı Şeria'da 1..
    12. "Venezuela ABD'nin vekillerinden..
    13. Ayağını iş makinesi ezen muhtar kalp..
    14. BBP 130 belediye başkan adayını açıkladı
    15. Taksim metrosunda çıplak kadın ve..
    16. İzmir'de kuvvetli lodos
    17. Bahçeli kovmuştu! Usta son noktayı koydu
    18. "Letonya ve Türkiye: Unutulmuş..
    19. Moro referandumundan "evet" oyu çıktı
    20. İsrail askerleri Gazze sınırında 1..
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Rus basını: Erdoğan için dost düşman yok, sadece Büyük Osmanlı...
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde