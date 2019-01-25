Türkiye ile Sırbistan arasında eğitimde iş birliği

BELGRAD (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Sırbistan'da eğitim alanındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ve bir yol haritası belirlediklerini söyledi.

Dalkıran, başkent Belgrad'daki temasları kapsamında Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Aleksandar Pajic ile görüştü.

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklama yapan Dalkıran, bakanlık olarak birçok ülkeyle eğitim alanında iş birliğini geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu iş birliğinin önemli ayaklarından birinin de Sırbistan olduğunu kaydetti.

Dalkıran, iki gün boyunca Sırbistan'da eğitim alanındaki iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini ve bir yol haritası belirlediklerini kaydederek, gerçekleştirdikleri toplantılardan çıkan tutanakların da karşılıklı olarak imzalandığını ifade etti.

Son yıllarda Türkiye ile Sırbistan arasında eğitim, kültür, ticaret ve turizm gibi birçok alanda iş birliği çalışmaları olduğuna işaret eden Dalkıran, karşılıklı olarak genç nesillerin birbirlerini tanımaları amacıyla çalışmalar yapacaklarını aktardı.

Dalkıran, ziyaret kapsamında müfredat ve öğretmen yetiştirme konularında çalışmalar yapan enstitüleri de gezdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da buraya bir ziyareti olacağını öğrendik. Buraya zemin oluşturacak güzel çalışmalar yapacağız. Özellikle bizim amacımız, ülkelerimizde siyasi liderlerin başlatmış olduğu bu sıcak ilişkileri, çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle de devam ettirmek, toplumun geneline yaymak. Umarım iki taraf için de hayırlı sonuçlar elde etmiş olacağız."

Pajic de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haziran ayında Sırbistan'a yapması planlanan ziyaret öncesinde eğitim alanında imzalanacak iş birliği protokollerinin hazırlandığını aktardı.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki kardeş okul projelerinin sayısının artması gerektiğini kaydeden Pajic, "Sırbistan'ın, Türkiye'deki eğitim sisteminden öğreneceği çok şey var. Tabi Sırbistan'da da Türkiye'nin öğrenebileceği bazı hususlar var." dedi.

Pajic, Türkiye'deki öğretmenlerin artık ders anlatırken kağıt-kalem yerine bilgisayar kullandığına dikkati çekerek, "Önümüzdeki dönemde Türkiye'den çok şey öğrenebiliriz." ifadesini kullandı.