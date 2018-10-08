0553 313 94 23

Türkiye ve Rusya mutabakata varmıştı! Bugün sona erdi

Türkiye-Rusya arasında Soçi'de varılan İdlib mutabakatı sonrası bölgeden çekilmeye başlayan askeri güçler, bu işlemi tamamladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:19
Türkiye ve Rusya mutabakata varmıştı! Bugün sona erdi

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçlerin, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahlarını cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacağını açıklanmıştı.

Haber7'nin haberine göre; Bu işlem şu saatler itibariyle tamamlandı.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampaları çekti.

RUSYA'DAN İDLİB AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE BİRLİKTE SINIRLARI BELİRLEDİK

Öter yandan Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de oluşturulması üzerinde anlaşılan silahsızlaştırılmış bölgenin sınırlarını belirlediğini söyleyerek, "Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi" açıklamasını yaptı.

İKİ LİDER ARASINDA MUTABAKAT SAĞLANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması yönünde mutabakat sağlamıştı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:19
  1. Ordu
  2. rusya
  3. Putin
  4. esed
  5. öso
  6. soçi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı haftada
    1. Beşiktaş Galatasaray derbisi kaçıncı..
    2. Bursa'da telefon çetesine operasyon! 5..
    3. Rıdvan Dilmen: Cocu, Sivas maçında..
    4. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    5. Fenerbahçe, Sivasspor mesaisine başladı
    6. ABD'den flaş açıklama: Rusya'nın..
    7. FB-Başakşehir maçı tekrarlanacak mı?
    8. Türkiye ile Rusya mutabakata varmıştı!..
    9. Adıyaman’da otomobil diğer otomobilin..
    10. Şizofreni nedir?
    11. Avrupa'nın en pahalı ülkeleri..
    12. 2018 KYK kredi ve burs başvuruları..
    13. Esenyurt'ta kovalamaca kazayla sona erdi
    14. Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
    15. Dolar düşüşe geçti! İşte son durum
    16. Sınır kapılarında 'rüşvet' operasyonu!..
    17. Ticaret Bakanlığı 114 firmadan savunma..
    18. Servis şoförleri aracına almadı, 1..
    19. Yunanistan'a kaçmak istiyorlardı!..
    20. Kavgada silahı tutukluk yapınca kaçtı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Korkunç planı nişanlısı bozdu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti
    Burs veren vakıflar 2018
    Burs veren vakıflar 2018

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    “İslamcılar neredeyse biz karşısındayız” diyen Ekşi Sözlükçülerin dillerinin tutulduğu an!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!
    Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız bedenine ulaşıldı!