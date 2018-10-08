Türkiye ve Rusya mutabakata varmıştı! Bugün sona erdi

İdlib'deki muhalif ve rejim karşıtı güçlerin, Türkiye-Rusya mutabakatı çerçevesinde, ağır silahlarını cephe hattından çekme işlemini bugün tamamlayacağını açıklanmıştı.

Haber7'nin haberine göre; Bu işlem şu saatler itibariyle tamamlandı.

Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı grupların yanısıra rejim karşıtı silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi ile cephe hattı durumundaki alanlardan havan, top, Grad rampaları ve orta menzilli isabet edebilme imkanına sahip füze rampaları çekti.

RUSYA'DAN İDLİB AÇIKLAMASI: TÜRKİYE İLE BİRLİKTE SINIRLARI BELİRLEDİK

Öter yandan Rus haber ajansı Sputnik'e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya’nın İdlib’de oluşturulması üzerinde anlaşılan silahsızlaştırılmış bölgenin sınırlarını belirlediğini söyleyerek, "Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi" açıklamasını yaptı.

İKİ LİDER ARASINDA MUTABAKAT SAĞLANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması yönünde mutabakat sağlamıştı.