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Rus basını duyurdu! Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Rus basınında yer alan habere göre Türkiye Rusya'dan 3 adet Ka-32A11BC çok amaçlı helikopter alımı yapacak.

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:30
Rus basını duyurdu! Türkiye ile Rusya arasında imzalar atıldı

Rus medyası, Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya göre, Rusya’dan 3 adet helikopter alımı için imzaların atıldığını duyurdu.

Rus basınında çıkan habere göre, Rusya’nın en prestijli helikopterlerinden olan Ka-32A11BC çok amaçlı helikopter için Türkiye ile Rusya arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu. Yeni Rus Helikopterleri Genel Müdürü Andrey Borinsky tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin 3 adet Ka-32A11BC helikopterlerinin alımı için imzaların atıldığını, ayrıca Türkiye ile 5 helikopter alımı için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Borinsky ayrıca Türkiye ile daha önce Çin’in de satın aldığı Ansat helikopterinin satışı ile görüşüldüğünü belirtti.

Yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye’nin satın aldığı Ka-32A11BC çok amaçlı helikopterler arama kurtarma faaliyetleri, orman yangınlarına müdahale, acil hasta sevki gibi birçok alanda kullanılabiliyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:30
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  11. acil hasta sevki

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