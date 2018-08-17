Türkiye ile Özbekistan arasında ticaret rekoru!

Büyükelçiler Konferansı kapsamında Ankara'da bulunan Büyükelçi Şen, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Şen, "Son dönemde Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi rekor kırdı ve yıl sonunda 2 milyar dolar seviyesine ulaşması bekleniyor." dedi.

Özbekistan'ın en büyük nüfusa sahip Orta Asya ülkesi olduğunu anımsatan Büyükelçi Şen, ülkenin çalışkan bir halka sahip olduğunu söyledi.

"MİRZİYOYEV, TÜRK İŞ ADAMLARINI ÖZBEKİSTAN'DA GÖRMEK İSTİYOR"

Şen, Türkiye ile Özbekistan arasında ekonomik anlamda geçmişte bazı dönemsel sıkıntılar yaşandığının altını çizerek, "Yeni dönemde, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk iş adamlarını Özbekistan'da görmek istiyor. Türk yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanması için gerekli adımların atılması için uğraşıyor." diye konuştu.

Liderlerin son iki yılda gerçekleştirdiği karşılıklı ziyaretlerde iş adamlarıyla bir araya geldiğini kaydeden Şen, bu toplantıların ekonomik anlamda son derece verimli geçtiğini ve ticari ivmenin artmasına katkı sağladığını aktardı.

"ÖZBEKİSTAN'DA YATIRIMI YARIM KALAN TÜRKLERE YENİ İMKANLAR SAĞLANACAK"

Şen, geçmişte adil olmayan tutum nedeniyle sorun yaşayan Türk yatırımcıların Özbekistan'a geri dönmesi için çalışmalar olduğunu söyleyerek, Özbek yöneticilerin bu konuya duyarsız kalmadıklarını vurguladı.

Bu çabaların neticesinde bazı Türk yatırımcıların kayıplarının telafi edildiğini bildiren Şen, "Yatırımları yarım kalan Türk girişimcilere, Özbekistan'da yatırım yapmaları için yeni imkanlar sağlandı. Geçmişte yaşanan sıkıntıların telafisi, bundan sonra o bölgeye gidecek yatırımcılar için pozitif bir ortam oluşturuyor." diye konuştu.

"ÖZBEKLERİ KARDEŞ HALK VE DEVLET OLARAK GÖRÜYORUZ"

Büyükelçi Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2016 yılında Semerkand'a ziyarette bulunarak Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştüğünü ve bu temasların iki ülke ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söyledi.

İki tarafta da ilişkileri en üst düzeye çıkarma iradesinin mevcut olduğunu belirten Şen, "2016 yılından bu yana ilişkilerimizde çok hızlı gelişmeler var. Biz Özbekleri hem kardeş halk hem de kardeş devlet olarak görüyoruz. Dolayısıyla iki kardeş arasında oluşabilecek en iyi ilişki için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yıl yaptığı ziyaret sırasında stratejik ortaklığın altyapısına dair bir anlaşma imzalandığını anımsatarak, önümüzdeki dönemde liderler öncülüğünde "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" kurulacağını bildirdi.

"KARŞILIKLI KÜLTÜR MERKEZLERİ AÇILMASINI BEKLİYORUZ"

Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) Türk kültürünün tanıtılması açısından çok önemli bir enstrüman olarak tanımlayan Şen, yakın zamanda YEE ofisini başkent Taşkent'te açmayı arzuladıklarını ifade etti.

Şen, ileriki dönemde YEE'nin ofisinin açılması konusunda gerekli resmi adımların atılacağını bildirdi.

İki ülkenin karşılıklı kültür merkezi açma konusunda taslak hazırlandığını kaydeden Şen, "Kültür merkezi taslağı üzerinde diplomatik çalışmalar devam ediyor. İki tarafın da farklı teklifleri oluyor. Taslak metninin en kısa zamanda anlaşmaya dönmesini ve karşılıklı kültür merkezlerinin açılmasını bekliyoruz." dedi.

"ÖZBEKİSTAN BÖLGE ÜLKELERİYLE İYİ İLİŞKİLER KURMAYA UĞRAŞIYOR"

Büyükelçi Şen, Özbekistan'ın, bulunduğu bölgenin merkezinde yer aldığını ve Afganistan dahil tüm bölge ülkelerine komşu tek ülke olduğunu hatırlatarak, Mirziyoyev yönetiminin dış politika alanındaki temel amaçlarının bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler kurmak olduğunu vurguladı.

Özbekistan'ın bölge ülkeleriyle bölgesel kalkınmayı hedeflediğinin altını çizen Şen, "Biz bu samimiyeti Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in göreve geldikten hemen sonra bölge ülkelerine yaptıkları ziyaretlerde gördük. Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a ziyaretler gerçekleştirildi. Tacikistan ile olan sorunların da iyi niyetli ve yapıcı olarak çözülmeye çalışıldığına şahit oluyoruz." diye konuştu.

Büyükelçi Şen, ayrıca Özbekistan'ın Afganistan’daki istikrarsızlığın giderilmesi yönünde ciddi ve önemli çabaları bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin bunu taktirle karşıladığını ve bu konuda Özbekistan ile iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Bölgesel iş birliğinin ekonomik ve siyasi anlamda Türkiye'ye de katkı sağlayacağını dile getiren Şen, Özbekistan'ın bu yaklaşımlarının Türkiye tarafından da olumlu karşılandığını söyledi.

"BUGÜN ÖZBEKİSTAN'DA TEK BİR FETÖ OKULU BULUNMUYOR"

Büyükelçi Şen, Özbekistan'ın 1999 yılında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) okullarını kapatarak bu konuda ilk adım atan devlet olduğunu ifade etti.

Özbekistan'ın FETÖ ile mücadeleyi başlatan ilk ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Şen, "Biz bu konuda Özbek yöneticileri öngörülü davranışlarından ötürü her zaman tebrik ediyoruz. Bugün Özbekistan'da bir FETÖ okulu bulunmuyor ve bu bizim için bir sevinç kaynağıdır. FETÖ mensuplarının daha önce ve şimdilerde Özbekistan'da ekonomik yatırımlar yapma girişimleri olmuştur ancak bizim büyükelçilik olarak birinci önceliğimiz bu örgütle mücadele etmektir." dedi.

Şen, 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ hakkında Özbek makamlarına gerekli bilgilendirmeleri yaptıklarını ve olumlu yanıtlar aldıklarını belirterek, ileriki dönemde Türk-Özbek ilişkilerini zehirleyebilecek FETÖ unsurlarının ülkede bulunmamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.