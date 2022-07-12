Türkiye ile muhtıra imzalayan İsveç'ten bir skandal daha!
PKK'lı teröristler yine İsveç sokaklarında şov yaptı. "Hepimiz PKK'lıyız" sloganlarının atıldığı yürüyüşe hiçbir müdahale olmadı. Akıllara Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında geçen hafta imzalanan muhtıra geldi. Zira PKK ve uzantılarına karşı ortak mücadele kararı alınmıştı.
Görüntüler İsveç'in başkenti Stockholm'de kaydedildi. Terör örgütü PKK yandaşı bir grup yürüyüş düzenledi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Genel Sekreteri önderliğinde 4'lü zirve yapılmış, Türkiye, Finlandiya ve İsveç 3'lü muhtıra imzalamıştı. Terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı ortak mücadele kararı alınmış Türkiye de bu koşulla 2 ülkenin üyeliği konusundaki itirazını çekmişti.
Stockholm'de toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç Parlamentosu önüne yürüdü. PKK'ya ait semboller taşındı.
Yürüyüşe müdahale edilmedi. Terör yandaşları, "Hepimiz PKK'lıyız" diye slogan attı.