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Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkinin 95'inci yıl dönümü

14 Aralık 2018 Cuma 22:08
Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkinin 95'inci yıl dönümü

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da, Türkiye ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) binasında, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği ve YEE tarafından düzenlenen programda, Türkolog Peter Olah, ''Türk-Macar Dostluğu 1920-1945 arasında ikili ilişkiler'' ve Türkolog Edit Tasnadi, ''Türkiye'nin yüzyıllık tanığı Türkolog Prof. Gyula Nemeth'' isimli sunum yaptı.

Enkinliğin açılışında konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Cumhuriyetin ilanın ardından Türkiye ile Macaristan'ın 18 Aralık 1923 tarihinde dostluk anlaşması imzalandığını ve hemen ardından iki ülkenin karşılıklı büyükelçi atadığını söyledi.

İki ülke arasında yaklaşık 100 yıl önce başlayan diplomatik ilişkilerin İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kısa bir süre hariç sürekli devam ettiğine dikkati çeken Büyükelçi Oktay, cumhuriyetin ilk yıllarında Macar bilim insanlarının Türkiye'nin sanayi ve tarım altyapısının kurulmasına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Oktay, Türk-Macar dostluğuna büyük önem veren Atatürk'ün vefatında Macarların da yas tuttuğunu belirterek, 1956'daki Macar devriminin kanlı şekilde bastırılması sırasında Türk halkının Macarlar için yardım kampanyaları düzenlediğini ve Türkiye'nin 500'den fazla Macar mülteciye kucak açtığını söyledi.

Soğuk savaş döneminde iki ülke arasındaki ilişkilerin yavaş ilerlediğine işaret eden Oktay, Macaristan'ın 1989'da özgürlüğünü kazanmasından sonra iki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazandığını ifade etti.

Büyükelçi Oktay, Türkiye ve Macaristan'ın uluslararası alanda birbirini desteklediğini ve iki ülke arasındaki siyasi ilişkinin stratejik işbirliği seviyesine ulaştığını söyledi.

Programda, Liszt Ferenc Müzik Akademisi öğrencilerinden Didem Güzel, Tunç Çivril, Yiğit Mert Erkmen'in yanı sıra Macar sanatçı Guessous Majda Maria müzik dinletisi sundu.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 22:08
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