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ABD'den terör örgütü YPG'ye 200 araçlık konvoy

Terörün en büyük hamisi olan ABD, teröristlere desteğini sürdürüyor. “Müttefik”i olan Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerine yakınlığı tepki toplayan ABD’nin, bu kez Türkiye ile gerginlik yaşadıktan sonra terör örgütü YPG’ye silah yardımı yapması dikkat çekti. ABD’nin YPG’ye yolladığı yardımın iki yüz TIR olduğu öğrenildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:13

ABD, PKK'nın Suriye kolu YPG ile olan samimiyetini, sözde müttefiki olan Türkiye'nin tüm tepkilerine rağmen sürdürüyor. Artan tepkilerden sonra bir süre silah ve mühimmat yardımına ara veren ABD, YPG'ye tekrar konyolarla yardım etmeye başladı.

200 ARAÇLIK KONVOY

Uzun zamandır YPG'ye silah ve mühimmat desteği yollamayan ABD, terör örgütüne yeni bir parti malzeme gönderdi. 200 araçtan oluşan kamyonlarla Rojava'ya giden silah ve cephaneler YPG'nin kullanımı için bölgeye gönderildi.

​Gönderilen konvoyda ise askeri mühimmatın bulunduğu öğrenildi.

ABD-YPG İŞ BİRLİĞİ

ABD, 2014 yılından beri düzenli olarak YPG'ye yüklü miktarda askeri yardımlarda bulunuyor. Söz konusu yardımlar, Türkiye  başta olmak üzere çeşitli ülkeler tarafından tepkiyle karşılanıyor. Özellikle Türkiye'nin müttefikliğini sorguladığı bir dönemde ABD'nin bu eylemi gerçekleştirmesi, ortamı daha da gerecek bir hamle olarak yorumlandı.

200 araçlık konvoya ilişkin Washington'dan henüz bir açıklama da gelmedi.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:13
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