0553 313 94 23

Türkiye ile Kosova arasında sağlıkta eylem planı imzalandı

Türkiye ile Kosova arasında sağlık alanında işbirliğinin daha ileriye taşınmasını öngören Eylem Planı imzalandı.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:59
Türkiye ile Kosova arasında sağlıkta eylem planı imzalandı

Türkiye ile Kosova arasında sağlık alanında işbirliğinin daha ileriye taşınmasını öngören Eylem Planı imzalandı. İşbirliği Eylem Planı ile iki ülke arasındaki işbirliğine yeni içerikler kazandırılması öngörülüyor.


İki ülke arasında sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon, ilaç ve tıbbi cihaz, sağlık turizmi gibi alanlarda alanında işbirliği ve sağlık haftalarının düzenlenmesini amaçlayan İşbirliği Eylem Planı, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Emine Alp Meşe tarafından imzalandı. Meşe, Kosova- Türkiye 6. Sağlık Haftası çerçevesinde Kosova’yı ziyaret etti. Ziyareti kapsamında Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Priştine’de Kosova Sağlık Bakanı Uran İsmaili ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında sağlık alanında şimdiye kadar gerçekleştirilen işbirliğinin değerlendirmesi yapılarak, ileriye dönük işbirliği ele alındı. Ardından da iki ülke arasında sağlık alanında İşbirliği Eylem Planı imzalandı. Plan, Bakan Yardımcısı Meşe ile Kosova Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Naim Bardiqi tarafından imzalandı. Düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada Meşe, Kosova ile Türkiye’nin iyi ve kötü günde de bir arada olmayı bilen iki kardeş ülke olarak işbirliklerini günden güne arttırdıklarını belirtti.


Sağlık bakanlıkları olarak hızla artan bu önemli işbirliğinde üzerlerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Meşe, “Bilindiği üzere, Türkiye ve Kosova arasında 2009 yılında sağlık alanında imzalanan bir işbirliği anlaşması mevcuttur. Bu anlaşma kapsamında her yıl 100 Kosovalı kardeşimizin ülkemizde ücretsiz tedavisini sağlıyoruz. Bugüne kadar 800’ün üzerinde hastamızı Türkiye’de Bakanlığımıza bağlı hastanelerde tedavi ettirdik. Ayrıca Kosovalı sağlık personelinin ülkemizde eğitimlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Sağlık alanındaki işbirliğimizin önemli bir göstergesi ve yeni yol haritası olan Eylem Planını imzaladık" dedi.


Altıncı Kosova-Türkiye Sağlık haftasına da değinen Meşe, dün akşam itibariyle 54 ameliyat, 644 muayene, 263 eğitim, 106 eko ve 13 anjiyografi gerçekleştirildiğini belirtti.


Kosova Sağlık Bakanlığı Sekreteri Naim Bardiqi de basın toplantısında yaptığı açıklamada, imzalanan işbirliği eylem planı kapsamında gerçekleştirilecek çalışmaların Kosova sağlık alanına büyük faydalar sağlayacağını söyledi. Meşe, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile birlikte, Kosova sağlık yetkililerinin eşliğinde Priştine Devlet Hastanesi olarak bilinen Kosova Üniversite Klinikleri Merkezi’ne bağlı bazı klinikleri ziyaret etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt matematik atölyesi sertifika töreni düzenlendi
    1. Bayburt matematik atölyesi sertifika..
    2. Tarsus’taki kazada yaralanan 2 genç..
    3. "Türkiye'de enflasyonun düşüşü..
    4. Kulu Sanayi Sitesi Kavşağında alt..
    5. Edenred'in "Dolu Dolu Kampanyası" 500..
    6. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    7. FETÖ’den savcıya teslim olan kadının..
    8. RTÜK heyeti Kore'de
    9. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    10. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız:..
    11. Bakan Soylu’dan DHKP/C’nin sözde..
    12. DGS giriş belgeleri erişime açıldı
    13. AÜ’de Orta Asya’dan Anadolu’ya..
    14. ANALİZ - Doğu Akdeniz enerji denklemi..
    15. Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni..
    16. Merkezefendi ücretsiz yaz spor..
    17. Ticaret Bakanı Pekcan, Bağdat’ta..
    18. Şehit polis memuru muammer ateş için..
    19. Atletico Madrid'e Real Madrid'den..
    20. 183 Genç hukukçu yemin edip kep..
    21. Kahramanmaraş'ta aranan 2 terör..
    22. Marmaray her anlamda kazandırıyor
    23. Zonguldak’da patpat kazası : 1 ölü,1..
    24. İkinci sondaj gemisi Akdeniz'e yola..
    25. CHP'li Ünsal'dan şehir hastanesi..
    26. "PKK ve FETÖ aynı yerden emir..
    27. Adanalı gazeteciler kök hücre..
    28. Samsun’da DEAŞ’tan 1 kişiye adli..
    29. FETÖ şüphelisi adli kontrol şartıyla..
    30. Yaz aylarında içinizi serinletecek bir..
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!