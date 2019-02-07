Türkiye ile KKTC, veri paylaşımı ve göç konularında iş birliği yapacak

LEFKOŞA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi özgür ve güçlü kılan, bizi bağımsız kılan sahip olduğumuz birlik iradesidir. Yani birlikte özgürüz ve birlikte güçlüyüz. Kıbrıs bizim için her şeyden önce bir davadır." dedi.

Bakan Soylu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında veri paylaşımı ve göç konularında iş birliğini içeren protokolleri imzaladı.

Soylu, yaptığı konuşmada, söz konusu protokollerle Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik binasına bir tuğla daha ilave ettiklerini belirtti.

Türkiye ile KKTC arasındaki yoldaşlığın müstesna bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Soylu, "Bizi özgür ve güçlü kılan, bizi bağımsız kılan sahip olduğumuz birlik iradesidir. Yani birlikte özgürüz ve birlikte güçlüyüz. Kıbrıs bizim için her şeyden önce bir davadır. Bunu burada benim söyleme mükellefiyetim var. Yarım yüz yılı aşkın süredir türlü baskılara direnerek öz varlığını korumayı bilen Kıbrıs Türkü de bu asil davanın adeta tecessüm etmiş, ortaya çıkmış halidir." diye konuştu.

Soylu, KKTC'nin asla yalnız olmadığının altını çizerek, Türkiye ve KKTC'nin sarsılmaz birlikteliğinin devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin 21. yüzyılın başından itibaren büyük sıçramalar kaydettiğine dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin birçok ülkeye bilgi, tecrübe ihraç ettiğini bildirdi.

KKTC'de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nin kurulmasına yönelik çalışmaların planlamalar kapsamında ilerlediğini anımsatan Soylu, KKTC'nin bu sistemin meyvelerini güvenlik konusunda yakın zamanda alabileceğini dile getirdi.

Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için kendilerine talimatı olduğunu belirtti.

Terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik ortaklaşa düzenlediği bir saldırıyı engellediklerini ancak kamuoyuyla paylaşmadıklarını anlatan Soylu, "Ama Amerika'ya sorsanız DEAŞ ile PKK/PYD bir araya gelir mi? Geliyor işte. Ortak menfaat, para. Birlikte petrol paylaşıyorlar, birlikte terör de paylaşıyorlar. Bu konular bizim ve dünya için vazgeçilmez ve ihmale alınmayacak önemdedir." ifadelerini kullandı.

Soylu, mevkidaşı Baybars'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'de de kadın bir İçişleri Bakanı görme temennisinde bulundu.

- "Protokol iş birliğini geliştirecek"

KKTC İçişleri Bakanı Baybars da protokolün imza töreninde bir araya geldiklerini belirterek protokolün iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önemine işaret etti.



Protokol sayesinde iki yakın ve komşu ülkenin birbirleriyle yardımlaşabilmesi, veri akışının sağlanabilmesi, uluslararası suçlarla ve göçle mücadelede için büyük bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Baybars, KKTC'de suçların önlenmesi ve Türkiye'deki güvenliğin sağlanması için her türlü iş birliğinin önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bakan Baybars, KKTC'ye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesinde, uluslararası göçle mücadelede ciddi anlamda adım atacaklarını belirterek, "Hem teknik hem adli hem de idari iş birliği yapabileceğimiz iki protokol imza ediyoruz. Bu protokolün ülkemizin güvenliği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülke güvenliği için çok önemli olan bu adımların hem iki ülkeye de hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokolleri imzalayan Soylu ve Baybars, birbirlerine hediye takdim etti.







