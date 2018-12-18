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"Türkiye ile Katar daima kara gün dostu olmuştur"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım:- "Türkiye ile Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir"

18 Aralık 2018 Salı 20:21
"Türkiye ile Katar daima kara gün dostu olmuştur"

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Türkiye ile Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir." dedi.

Yıldırım, Katar Milli Günü dolayısıyla JW Marriott Otel'de düzenlenen resepsiyona katıldı. Buradaki konuşmasında, Türkiye ile Katar ilişkilerinin yarım yüzyılda gelişip, güçlenip bugünlere geldiğini belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Bugüne kadar birçok sorunla karşılaşan iki ülke, bu sorunları karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmayla aşmayı bilmiştir. Bizim dilimizde 'kara gün dostu' diye bir söz vardır. Zor günlerde dostlarının yanında olanlar için söylenir. Türkiye ve Katar bugüne kadar birbirinin daima kara gün dostu olmuştur. Bundan sonra dostluğumuz bu minval üzerine devam edecektir. Ayrıca bizim dilimizde 'iyi gün dostu' diye de bir söz var. Katarlı kardeşlerimiz, iyi günlerinde yanlarında kimin olduğunu, zor zamanlarda yanlarında kimin olduğunu iyi bilirler. Türkiye, Katar'ın emin ve gerçek dostudur. Türkiye'nin sözü senettir. Bu sebepledir ki Türkiye ile Katar ilişkileri siyasi, ekonomik ve savunma gibi birçok alanda emin adımlarla ilerlemeye devam etmektedir."

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin katılımıyla İstanbul'da düzenlendiğini anımsatan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Toplantıda varılan sonuçlar, alınan kararlar Türkiye-Katar ilişkilerini daha da ileri seviyelere taşımıştır. Antalya'da gerçekleştirdiğimiz Avrasya Meclis Başkanları Toplantısı'nda da Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile bir araya geldik ve Meclislerimiz arasındaki ilişkileri geliştirme kararı aldık."

Yıldırım, devletler arası ilişkilerin ekonomi ve ticari ilişkilerde geldiği yerle de ölçüldüğünü belirterek, "Katar ile ilişkilerimiz her alanda emin adımlarla yürümektedir. İkili ticaret hacmimiz de her geçen yıl artarak devam etmektedir. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin iki ülke potansiyelini yansıtacak şekilde bundan böyle artarak devam edeceğine inanıyorum." dedi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 20:21
  1. Katar Milli Günü
  2. TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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