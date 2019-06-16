Türkiye ile Katar arasında mutabakat zaptı imzalandı Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in de hazır bulunduğu törenle, Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Cospas-Sarsat (Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi)33. Birleşik Komite Toplantısı kapsamında Türkiye ile Katar'ın ilgili makamları arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı. Uzmanlık, eğitim ve prosedür alışverişi amaçlanıyor Mutabakat zaptının imzalanması sırasında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de hazır bulundu. İmzalama törenine katılan Doha Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı Muhammed Hamed eş-Şehvani yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının, Katar ile Türkiye arasında arama kurtarma merkezlerinde uzmanlık, eğitim ve prosedür alışverişi yapmayı amaçladığını kaydetti.

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