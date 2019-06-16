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Türkiye ile Katar arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer'in de hazır bulunduğu törenle, Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

16 Haziran 2019 Pazar 17:40
Türkiye ile Katar arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Cospas-Sarsat (Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi)33. Birleşik Komite Toplantısı kapsamında Türkiye ile Katar'ın ilgili makamları arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Uzmanlık, eğitim ve prosedür alışverişi amaçlanıyor

Mutabakat zaptının imzalanması sırasında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de hazır bulundu.

İmzalama törenine katılan Doha Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı Muhammed Hamed eş-Şehvani yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının, Katar ile Türkiye arasında arama kurtarma merkezlerinde uzmanlık, eğitim ve prosedür alışverişi yapmayı amaçladığını kaydetti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:40
  1. Türkiye
  2. Katar
  3. mutabakat zaptı
  4. Cospas-Sarsat (Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi)
  5. Katar'ın başkenti Doha
  6. 33. Birleşik Komite Toplantısı
  7. Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer
  8. Doha Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı Muhammed Hamed eş-Şehvani

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