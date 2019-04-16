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"Türkiye ile İran bölgenin önemli ve etkili iki ülkesidir"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri:"Türkiye ile İran bölgenin önemli ve etkili iki ülkesidir. Ankara ve Tahran arasındaki iş birliğinin genişlemesi, bölge ve İslam dünyasındaki sorunların çözümünde etkili rol oynayacaktır"- Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs:"Bankacılık alanındaki engellerin ortadan kalkması ve ticarette milli paranın kullanılması ile ekonomik ilişkilerde ve iş birliği düzeyinin yükseltilmesinde olumlu neticeler elde edilebilir"

16 Nisan 2019 Salı 19:10
"Türkiye ile İran bölgenin önemli ve etkili iki ülkesidir"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Türkiye ile İran'ın bölgenin önemli ve etkili iki ülkesi olduğunu belirterek, Ankara-Tahran iş birliğinin İslam dünyasının sorunlarının çözümünde etkili bir rol oynayacağını söyledi.

Cihangiri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ile ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısı nedeniyle AK Parti'yi tebrik eden Cihangiri, İran'ın Türk yatırımcıların varlığını memnuniyetle karşıladığını ve Ankara ile Tahran'ın sahip oldukları kapasiteden yararlanıp ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkarabileceklerini belirtti.

Cihangiri, yeni Büyükelçi Derya Örs'ün Farsçaya hâkimiyetinin ve İran'ın sahip olduğu potansiyele aşinalığının Ankara-Tahran ilişkileri için büyük avantaj olduğunu dile getirerek, "Büyükelçiler, ülkeler arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinde belirleyici bir role sahip. Yeni süreçte, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesine ve engellerin ortadan kalkmasına şahit olmayı diliyoruz." diye konuştu.

İki ülkenin en üst makamlarının ilişkilerinin gelişmesi noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Cihangiri, "Türkiye ile İran bölgenin önemli ve etkili iki ülkesidir. Ankara ve Tahran arasındaki iş birliğinin genişlemesi, bölge ve İslam dünyasındaki sorunların çözümünde etkili rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları devreye sokmasına değinen Cihangiri, hassas bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Türkiye ve İran, ABD'nin yeni yaptırımlarını dikkate almadan muhtelif alanlardaki ilişkilerini devam ettirmelidir." görüşünü paylaştı.

Bankacılık alanındaki kısıtlamaların ticaret hacminin gelişmesinin önünde engel teşkil ettiğini kaydeden Cihangiri, iki tarafın da bu sorunların ortadan kalkması ve bankaların iş birliği yapabilmesi için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

- "Yakın gelecekte Suriye meselesinin çözülmesini diliyorum"

Büyükelçi Örs de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin selamlarını Cihangiri'ye ileterek, görev süresince Ankara-Tahran ilişkilerinin iki halkın çıkarı doğrultusunda güçlenmesi için çaba göstereceğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin kolaylaştırılması için çaba gösterilmesinin zaruretine dikkati çeken Örs, "Bankacılık alanındaki engellerin ortadan kalkması ve ticarette milli paranın kullanılması ile ekonomik ilişkilerde ve iş birliği düzeyinin yükseltilmesine olumlu neticeler elde edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki iç savaşa ve siyasi görüşmelere de değinen Örs, "Suriye meseleleriyle ilgili iki ülkenin görüşü birbirine çok yakın. İki ülkenin iş birliği ile yakın bir gelecekte Suriye meselesinin çözülmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.




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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 19:10
  1. Cihangiri
  2. Derya Örs
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