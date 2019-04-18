Türkiye ile İran arasındaki bankacılık ilişkileri

TAHRAN (AA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs, İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile bir araya geldi.

İran resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre Örs ile Himmeti, iki ülke arasında bankacılık alanında sağlanan anlaşmaların uygulamaya geçmesi konusunu ele aldı.

Himmeti, Türkiye ile İran arasındaki ticaretin artması ve bankaların bu alandaki çalışmalarının kolaylaşması için iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

İran Merkez Bankası Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında yapılan görüşmelerde de bankacılık alanındaki ilişkilerin gelişmesi ve mevcut engellerin ortadan kaldırılması için müzakerelerde bulunulduğunu aktardı.

Türkiye'nin ekonomik potansiyeline değinen Hikmeti, Türk bankalarının İranlı iş adamlarına kolaylık sağlamasının yararlı olacağına işaret ederek, iki ülke arasındaki ticaretin artması gerektiğini vurguladı.

Himmeti, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki mevcut ticaret hacmi istenilen düzeydedir ancak belirlenen 30 milyar dolarlık hedeften çok uzak. Kısa bir gelecekte iki tarafın da kapasitesiyle eskisinden daha fazla artmasını diliyoruz."

Büyükelçi Derya Örs de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Muhamemd Cevad Zarif arasında dün Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede iyi anlaşmaların imzalandığını ve iki ülke ticaretinin artması için bu anlaşmaların bir an önce uygulanmasının zaruri olduğunu belirtti.



