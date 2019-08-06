0553 313 94 23

Türkiye ile İran arasında sınır olayları görüşmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki sınır olayları görüşmeleri, komşu ülkenin Batı Azerbaycan Eyaleti kenti olan Makü’de gerçekleştirildi.

06 Ağustos 2019 Salı 13:14
Türkiye ile İran arasında sınır olayları görüşmesi

Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki sınır olayları görüşmeleri, komşu ülkenin Batı Azerbaycan Eyaleti kenti olan Makü’de gerçekleştirildi.


Türkiye’yi temsilen Makü’ye giden heyete Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İran İslam Cumhuriyeti heyetine Makü Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacizade başkanlık etti. Türkiye heyeti, sabah saatlerinde Gürbulak Sınır Kapısı’ndan İran’a geçti. Makü Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacizade, Vali Mehmet Emin Bilmez’i ve Türkiye heyetini Gürbulak Sınır Kapısı’nda karşıladı. Karşılamanın ardından Makü’ye geçen heyetler, burada sınır olayları görüşmelerini gerçekleştirdi.


Toplantı, heyetlerin karşılıklı tanışması ve selamlama konuşmalarıyla başladı. Makü Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacizade, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Türk heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Sınır güvenliğinin her iki ülke açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Hacizade, bu konuda İran devletinin sınır olaylarını önlemek için her türlü tedbiri aldığını ifade etti. Hacizade, her dönem olduğu gibi görüşmelerin dostane bir hava içerisinde geçtiğini ve hayırlı olmasını diledi.


Vali Mehmet Emin Bilmez ise, Makü Hudut Komiseri Albay Şirzad Hacizade’ye ve İran heyetine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.


Van ve Makü illeri ortak sınırında meydana gelen olayların azalmakta oluşunun memnuniyet verici olduğunu dile getiren Vali Bilmez, “Hudut hadiselerinin en asgari seviyelere çekilebilmesi, müşterek sınırda güvenliğin daha kalıcı hale getirilebilmesi için alınan tedbirlerin, mevcut işbirliğinin eksiksiz ve kesintisiz sürdürülmesi her zaman olduğu gibi bundan sonra da büyük önem arz etmektedir. Önemli sorunlarımızın başında gelen illegal geçişler, kaçakçılık olayları ve bölücü örgüt mensuplarının faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla gösterilen çaba ve faaliyetlerin sonuçlarına bakıldığında, son yıllarda bu çabaların olumlu karşılıklarını almaktayız.


Tabi bu fayda ve istikrarının devamı için atılması veya gözden geçirilmesi gerekli hususların başında gelen karşılıklı işbirliği, bilgi paylaşımı ve fiziki tedbirlerin denetimi, kontrolü, yeterli ve etkin kuvvet bulundurulması gibi hususlar hakkında gerekli çalışmaların devam ettirilmesi gelmektedir” dedi.


Toplantı, tutanakların imzalanması ve karşılıklı hediye takdiminin ardından son buldu.


Toplantıya Türkiye’den Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Ekrem Tanış katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3 yeni bebek maması tarifi
    1. 3 yeni bebek maması tarifi
    2. Rusya'dan hava saldırısı! Yine..
    3. Otomobilin içinde tabancayla vurulan..
    4. Konut kredisine iki günde rekor talep
    5. Konak’ta engelleri ortadan kaldıracak..
    6. Gaziantep’te adres sorma kazası: 3..
    7. Fındık fabrikasında ki yangının hasarı..
    8. Otomobile taşlı saldırıda kafasına taş..
    9. Gömeç’te aranan 2 şahıs polis..
    10. ‘Sizinle komşuyum’ isimli sosyal uyum..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları
    12. Hindistan Keşmir’de iletişimi kesti
    13. (ÖZEL) Erdoğan’ın ilaç sözü O’ babayı..
    14. Canlı tavuk yüklü kamyon eve girdi: 2..
    15. Yanlış parktan ceza yazan polise..
    16. Kibele Heykeli restorasyonun ardından..
    17. THY, kabin ekipleri yeni kıyafetlerini..
    18. Burhaniye’de kural tanımaz sürücülere..
    19. 9 yıl önce batan gemi sökülerek..
    20. Üç ülkenin tarım bakanı, fındık için..
    21. Dağcıların, 3684 rakımlı Başet..
    22. Erciş’te 4 bin paket kaçak sigara ele..
    23. Aliağa Belediye Zabıtası’ndan..
    24. Fenerbahçe taktik çalıştı
    25. Yeniyaylacık'ta fosiller gün yüzüne..
    26. Niğde’de FETÖ/PDY üyesi 2 kişi..
    27. İstanbul'un tarih kokulu müzeleri..
    28. Edremit’te bayram öncesi denetim
    29. Apartman boşluğuna düşen keçiyi..
    30. Uyuşturucu satıcısı 9 kişi yakalandı
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'