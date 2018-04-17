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Türkiye ile İran arasında ilk para takası yapıldı

İran hükümetine bağlı ajans, iki ülke arasında ilk para takasının gerçekleştiğini duyurdu. İran ile Türkiye, dolar/euro kullanmadan ticaret yapacak.

17 Nisan 2018 Salı 17:17
Türkiye ile İran arasında ilk para takası yapıldı

İran ile Türkiye arasında  bir ilkg erçekleşti. Rusya-İran-Türkiye arasındaki petrol ticaretinde milli para kullanılacağı kararından sonra, Türkiye ile İran arasında da önemli bir karar yürürlüğe girdi. İran ile Türkiye arasında ilk para takası (Döviz swap) gerçekleşti. Böylelikle, iki ülkenin para birimleri ilk kez dolar ya da euro gibi bir para birimine ihtiyaç duyulmadan takas edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Merkez Bankalarımızın riyasetinde, finans sektörlerine bir hareketlilik getirme kararı aldık. Yerli parayla alışveriş yapma sürecini hayata geçirme kararını verdik" ifadelerini kullanmıştı.

DÖVİZ SWAP NEDİR

Tarafların önceden anlaştıkları oran ve koşullarda belirli, iki farklı döviz tutarını; işlemin yapıldığı tarihte takas ettikleri/değiştirdikleri, işlemin vade tarihinde ilgili para birimlerini anlaştıkları oran ve şartlarda geri takas ettikleri işlemdir.

Döviz Swap işlemleri yapıldığı gün itibariyle tarafları, ilgili işlem tarihi ve vade için bağlayıcı bir anlaşma niteliği taşır. Nakit akışı vade başında ve vadede gerçekleşir.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 17:17
  1. İran

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