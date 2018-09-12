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Türkiye ile İngiltere arasında JETCO Mutabakat Zaptı imzalandı

Türkiye ile İngiltere arasında 6. Dönem Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Mutabakat Zaptı imzalandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 14:25
Türkiye ile İngiltere arasında JETCO Mutabakat Zaptı imzalandı

6. Dönem Türkiye-İngiltere JETCO Mutabakat Zaptı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı'na katılmak üzere geldiği İngiltere’de çeşitli temaslarda bulundu.

Türkiye ile İngiltere arasında ticaret ve yatırım ilişkileri, pazara giriş imkanları, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri, finansal hizmetler gibi çok çeşitli konuların ele alındığı JETCO 6. Dönem Toplantısı'na katılan Bakan Pekcan, toplantının sonunda İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ile 6. Dönem JETCO Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 14:25
  1. JETCO Mutabakat Zaptı
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox
  4. Türkiye-İngiltere Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı

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